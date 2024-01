W 2023 r. wzrost PKB wyhamował do niespełna 1 proc., co przy wysokiej inflacji musiało się wiązać z pogorszeniem nastrojów konsumenckich. Okazało się jednak, że w handlu nie ma dramatu – szczególnie internetowym. Choć tempo rozwoju e-commerce osłabło, to nadal było imponujące. – Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wartość sprzedaży online wyniosła w 2023 r. 132,2 mld zł, co oznacza skok o 10 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział e-commerce w handlu detalicznym wyniósł 8,9 proc. – o 1,1 pkt proc. więcej niż w 2022 r. – mówi dr Maciej Kraus, partner w firmie inwestycyjnej Movens Capital. Jak podkreśla, obroty tradycyjnych sklepów również szły w górę, choć w wolniejszym tempie. Ich wartość w 2023 r. sięgnęła 1,45 bln zł, co przełożyło się na wzrost rok do roku o 7,1 proc.

