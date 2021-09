O przyszłości e-commerce rozmawiano na wtorkowej konferencji "E-commerce. Szanse, trendy i wyzwania”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan. Eksperci wskazywali, że branża e-commerce należy "do najdynamiczniej rozwijających się nie tylko z powodu zwiększonej popularności zakupów on-line, ale też częstych zmian trendów i kierunków rozwoju".

Reklama

"Pandemia wywołała boom na rynku kurierskim, ale również spowodowała, że dostawy kurierskie stały się szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze" - stwierdzono we wtorkowej informacji Konfederacji Lewiatan. Według ekspertów sektor e-commerce stoi przed wyzwaniami, ale i szansami związanymi z realizacją polityki klimatycznej UE.

Ekspertka Konfederacji Lewiatan Aleksandra Musielak, cytowana we wtorkowej informacji wymieniła wśród nowych trendów na rynku e-commerce m.in. personalizację potrzeb użytkowników, rozwój nowoczesnych narzędzi technologicznych dla potrzeb e-commerce (od zapewnienia wygodnych zakupów za pośrednictwem urządzeń mobilnych po korzystanie ze sztucznej inteligencji) czy zieloną transformację. Wskazała też na tzw. silver commerce (zadbanie o starsze pokolenie konsumentów) czy social commerce (działalność polegającą na kupowaniu i sprzedawaniu w serwisach i aplikacjach społecznościowych).

Jak przekazano, w czasie pandemii gwałtownie urósł rynek kurierski. "Dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie pozostawiają wątpliwości. W 2020 r. ten segment rynku, (e-commerce) zwiększył swoje przychody aż o 1 686,8 mln zł w stosunku do 2019 r." - czytamy. Dodano, że przełożyło się to na blisko 33-proc. tempo wzrostu, natomiast wolumen dostarczonych przesyłek wzrósł o 196 mln sztuk w stosunku do 2019 r., przy 44,5-proc. tempie wzrostu.

Zaznaczono, że zwiększony popyt na usługi kurierskie "szedł w parze" z rosnącymi oczekiwaniami klientów, domagających się jeszcze szybszych, wygodniejszych i bezpiecznych dostaw. Logistyka z funkcji dość służebnej w stosunku do całego procesu zakupowego, stała się sercem e-commerce - stwierdzono.

Zdaniem dr Anny Kani – Okieńczyc, vice president, marketing and custromer experience director DHL Parcel Polska, mamy do czynienia z rewolucją na rynku e-commerce. "Rozwój tej branży stawia przed operatorami kurierskimi nowe wyzwania, a co za tym idzie potrzebę wdrażania innowacji i zautomatyzowanych procesów zaprojektowanych według potrzeb klienta" - wskazała.

Z kolei Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan zwróciła uwagę, że przed e-commerce stoją wyzwania związane z Europejskim Zielonym Ładem. Da on, jak wyjaśniła, możliwość zastosowania w wielu sektorach gospodarczych nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych - "tych niskoemisyjnych, zasobooszczędnych, w oparciu o model gospodarki o obiegu zamkniętym i innych w celu ograniczenia śladu węglowego".

"Ważny wkład w bardziej zrównoważony rozwój i osiągniecie celu neutralności klimatycznej może wnieść ekologiczna logistyka" - oceniła. Zdaniem dr Anny Kani - Okieńczyc dostawa w pełni ekologiczna do drzwi klienta to kwestia kilku najbliższych lat.