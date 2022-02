Od ubiegłego roku urząd czołowego negocjatora handlowego Stanów Zjednoczonych należy do Katherine Tai.

USA oskarżyły Chiny o niewypełnianie zobowiązań wobec Światowej Organizacji Handlu (WTO). Stany Zjednoczone stwierdziły, że badają nowe sposoby zwalczania agresywnych chińskich praktyk handlowych .

„Poważne szkody dla pracowników i firm na całym świecie”

W środę opublikowano doroczny raport Stanów Zjednoczonych, dotyczył on przestrzegania zasad WTO. Dokument zawiera obawy ws. polityki handlowej Chin.

„Chiny zachowały i rozszerzyły swoje państwowe, nierynkowe podejście do gospodarki i handlu” – powiedziała Katherine Tai. „Polityka i praktyki Chin kwestionują założenia zasad WTO i powodują poważne szkody dla pracowników i firm na całym świecie” – dodała.

Wśród oskarżeń USA wobec Chin wymieniono m.in. to, że Pekin wykorzystuje subsydia i regulacje, by faworyzować chińskie firmy kosztem zagranicznych przedsiębiorstw (np. „zalewając” rynki stalą, aluminium i innymi produktami) oraz to, że Państwo Środka zmusza USA i inne zagraniczne firmy do przekazania technologii, co uznawane jest za cenę dostępu do chińskiego rynku.

„Chińscy przywódcy wydają się być pewni swojego państwowego, nierynkowego podejścia do gospodarki i handlu i nie odczuwają potrzeby dostosowania się do światowych norm” – brzmi fragment amerykańskiego raportu.

To miał być przełom w wojnie handlowej

Handel między USA a Chinami w ubiegłym roku wzrósł do 657,4 mld USD – informuje BBC. Stany Zjednoczone kontynuują rozmowy z Państwem Środka ws. „uzyskania prawdziwej zmiany w ich reżimie gospodarczym i handlowym” – poinformowało amerykańskie biuro. Działania odbywają się we współpracy z sojusznikami i pośrednictwem WTO.

W lutym amerykański think tank Instytut Gospodarki Międzynarodowej imienia Petersona (PIIE) ocenił, że Chiny nie zwiększyły zakupu towarów z USA mimo obietnicy podniesienia importu o 200 mld dolarów, złożonej w 2020 roku w ramach porozumienia „pierwszej fazy”, które miało być przełomem w wojnie handlowej.