"Cele na 2022/23: Przychody ponad 16 mld zł, +13% r/r; Spadek powierzchni do 1 778 tys. m2 (przy założeniu braku Rosji i Ukrainy). Nacisk na rozwój Sinsay - ponad 400 nowych sklepów jeszcze w tym roku; Niższa marża brutto na sprzedaży i marża operacyjna" - czytamy w prezentacji wynikowej.

"W kolejnych latach zakładamy powrót do wzrostów powierzchni handlowej" - napisano w sprawozdaniu zarządu.

W r.obr. 2021/2022 przychody Grupy LPP wzrosły o 78,8% r/r do 14 030 mln zł, zaś wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych (LFL) wyniósł 55,8% r/r.

Na koniec 2021/22 roku sieć sklepów stacjonarnych LPP obecna była w 26 krajach i liczyła 2 244 salonów o łącznej powierzchni 1 888,1 tys.m2 (wzrost o 31,5% r/r). Poza granicami Polski znajdowały się 1 292 sklepy (1 210,9 tys. m2). Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z 2020/21 wzrosła o 31,5%, podano w sprawozdaniu zarządu.

"Największy nominalny przyrost powierzchni r/r oraz największą dynamikę wzrostu powierzchni r/r osiągnęła [w ub.r.] marka Sinsay, co było wynikiem konsekwentnego rozwoju tej marki zarówno w kraju, jak i za granicą" - czytamy dalej.

Liczba sklepów marki Reserved wzrosła na koniec stycznia br. do 447 (z 440 rok wcześniej), Cropp - do 398 (z 369), House - do 368 (z 332), Mohito - do 286 (z 278), Sinsay - do 743 (z 434), wymieniono w sprawozdaniu.

Marża zysku brutto na sprzedaży w r.obr. 2021/2022 wzrosła o 5,7 pkt proc. do 57,8%, zaś marża zysku operacyjnego - o 8,6 pkt proc. r/r do 10,5%.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)