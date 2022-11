By udowodnić, że aplikacja stała się idealnym pomocnikiem dla producentów, agencja nawiązuje do przepisu z TikToka, który stał się viralem.

Wideo, przedstawiające przepis na makaron z serem feta i pomidorami koktajlowymi, zostało opublikowane w styczniu 2021 r. Popularność z wirtualnego świata przeniosła się do realnego życia, a szczególnie do sklepów. Z danych Fresh Produce Association wynika, że sprzedaż pomidorów koktajlowych wzrosła o ok. 29 proc., a ser feta stał się trudnodostępnym produktem.

Dziś #bakedfeta ma już ponad 127,7 mln wyświetleń – podkreśla Bloomberg,

Szukanie milenialsów i pokolenia Z

Klucz do sukcesu w biznesie na TikToku odkryli producenci żywności, rolnicy. Korzystają z usług influencerów i mediów społecznościowych, by trafić do klientów z grupy milenialsów i pokolenia Z.

„Musimy wychodzić naprzeciw konsumentom tam, gdzie się znajdują” – uważa Cathy Burns, dyrektor generalna International Fresh Produce Association. Jak dodaje, „milenialsi są dużymi nabywcami, mającymi wpływ na gospodarkę. „Tuż za nimi jest pokolenie Z. Media społecznościowe nadal mają niewykorzystany potencjał dla naszej branży”.

Pojawia się coraz więcej dowodów na to, że pewien impuls może zwrócić uwagę na konkretny produkt, owoc lub warzywo. Podobnie było tego lata, gdy w mediach społecznościowych viralem stało się nagranie z chłopcem, opowiadającym o kukurydzy („The Corn Kid”). „Kiedy spróbowałem tego [kukurydzy] z masłem, wszystko się zmieniło” – mówił podczas rozmowy z reporterem, wyliczając zalety warzywa.

TikTok lepszy od tradycyjnych reklam?

Media społecznościowe – jak podkreśla Cathy Burns – to „niedrogi sposób” dla branży na dodarcie do klientów.

Firma The Wonderfull Company, zajmująca się m.in. sprzedażą różnych produktów spożywczych, dokonuje „dedykowanej inwestycji w TikToka”. Agencja firmy ma nawet ekspertów od aplikacji, uwielbianej przez młodych konsumentów. Adam Cooper, starszy wiceprezes ds. marketingu firmy uważa, iż „wpływ TikToka na docieranie do młodszych odbiorców jest niezaprzeczalny”. Według Coopera aplikacja daje większe możliwości niż tradycyjne reklamy. Obecność na TikToku daje poczucie „zabawy i autentyczności”, klienci mogą pozwolić sobie na większe zaangażowanie i interakcje.

Jak podaje Bloomberg, TikTok może okazać się szczególnie pomocny dla lokalnych gospodarstw. W małej firmie Lonely Pines Farm, zajmującej się roślinami, media społecznościowe – według właścicieli – to istotna część działalności. TikTok pozwala dotrzeć do nowych klientów. „Całkowicie włączyliśmy media do naszego biznesplanu” – przyznaje.