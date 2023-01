Reklama

Reklama

"Stabilna pozycja rynkowa naszej firmy jest zasługą wszystkich pięciu brandów LPP i dzięki osiąganym przez nie wynikom możemy szukać kolejnych okazji do rozwoju. Obecnie realizowana strategia ekspansji zagranicznej opiera się na dwóch mocnych filarach - flagowej marce Reserved oraz Sinsay, które wykazują największy potencjał wzrostu w ujęciu omnichannelowym. Duże zainteresowanie ofertą online we Włoszech przekonało nas do uruchomienia sprzedaży stacjonarnej Sinsay w tym kraju. Debiut w tym miejscu jest nieprzypadkowy. Rynek włoski traktujemy jako przyszłościowy również dla innych brandów. Takim obszarem jest też Grecja. Jesteśmy przekonani, że dostępność oferty zarówno w kanale e-commerce jak i w sprzedaży tradycyjnej przyczyni się do wzmocnienia naszej pozycji na Bałkanach, które już od kilku lat pozostają dla nas jednym z najważniejszych regionów" - powiedział wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz, cytowany w komunikacie.

Otwarty 27 stycznia br. sklep stacjonarny Sinsay w greckim Heraklionie to lokal o powierzchni ponad 1 tys. m2. Pierwszy włoski salon stacjonarny Sinsay liczy ponad 1,4 tys. m2 powierzchni w Marcon, w prowincji Wenecja, podano także.

W połowie grudnia ub.r. spółka zapowiadała debiut marki Sinsay we Włoszech w grudniu oraz debiut w styczniu 2023 r. w Grecji. W roku obrotowym 2023/2024 LPP chce otworzyć sklepy swojej flagowej marki Reserved w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech.

Sinsay zadebiutował na rynku w 2013 r. otwierając pierwsze salony w największych miastach w Polsce. W tym samym roku rozpoczęto ekspansję zagraniczną, uruchamiając sklepy stacjonarne w Czechach i na Litwie. Po 10 latach Sinsay stał się drugim obok Reserved filarem LPP, podkreślono w informacji.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)