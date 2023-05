Reklama wyrobów tytoniowych jest niedopuszczalna; jesteśmy zobligowani skierować sprawę do prokuratury i UOKiK – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia, odnosząc się do promocji w sklepach Żabka. Firma poinformowała, że wycofuje oferty.

Chodzi o reklamy dotyczące możliwości nabycia za złotówkę hot doga przy zakupie paczki papierosów. "Reklama wyrobów tytoniowych jest niedopuszczalna i nieważne do jak wąskiego grona osób jest kierowana oraz czy są to tylko palacze. Jesteśmy zobligowani skierować sprawę do prokuratury i @UOKiKgovPL. Liczymy, że dla @Zabka_PL zdrowie klientów jest najważniejsze i wycofa reklamę" – przekazał na Twitterze resort zdrowia. Reklama Żabki. Sieć odpowiada "Krytyczne głosy dotyczące sposobu prezentowania naszej oferty są dla nas bardzo istotne. Zgadzamy się, że nawet w przypadku braku przesłanek prawnych, tak jak ma to miejsce w obecnej sytuacji, komunikacja może być niewłaściwa z innych powodów. Dlatego zdecydowaliśmy o wycofaniu komunikacji tej konkretnej oferty, co ma miejsce dzisiaj" – przekazano w informacji udostępnionej PAP przez biuro prasowe Żabka Polska. "Niezależnie od tej decyzji, uzgodniliśmy zaostrzone kryteria dla przyszłych działań komunikacyjnych. Jesteśmy przekonani, że to pozwoli uniknąć kontrowersji w przyszłości i Żabka będzie kojarzona jedynie z pozytywnie odbieranym przekazem" - zaznaczono. (PAP) Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl