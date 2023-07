Lubelski Węgiel Bogdanka obniżył cel produkcyjny na br. do ok. 7 mln ton węgla handlowego z oczekiwanych wcześniej ok. 8,3 mln ton, podała spółka.

"W związku z otrzymaniem informacji o zmniejszeniu zapotrzebowania na węgiel ze strony elektrowni należących do GK Enea o ok. 1,05 mln ton +/- 15% w stosunku do wartości wynikających z obowiązujących na bieżący rok wolumenów, jak również biorąc pod uwagę realizację produkcji węgla kamiennego w pierwszym półroczu na poziomie 3,27 mln ton, będącej pod presją zdarzeń geologicznych, które miały miejsce pod koniec 2022 r. i w trakcie pierwszego półrocza 2023 r., podjęto decyzję o aktualizacji celu produkcyjnego i dostosowaniu go do zaistniałych okoliczności" - czytamy w komunikacie.

W związku z zaistnieniem powyższych okoliczności, spółka podjęła decyzję o aktualizacji celu produkcyjnego, o którym informowała w raporcie bieżącym nr 21/2022 z dnia 27.09.2022 r., ustalając go na poziomie ok. 7 mln ton węgla handlowego.

"Aktualizacja, o której mowa powyżej, ma na celu optymalizację działalności operacyjnej spółki, tj. redukcję ryzyk wynikających z konieczności znacznego przyspieszenia prowadzenia eksploatacji w sytuacji rynkowej, która nie daje gwarancji zbytu wyprodukowanego węgla handlowego" - czytamy dalej.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.