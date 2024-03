Co do koszyka?

Przy corocznej aktualizacji przez GUS koszyka towarów i usług wykorzystywanego do obliczania inflacji najwięcej emocji budzą ruchy w takich kategoriach, jak żywność (udział wzrósł o 0,5 pkt proc., do 25,2 proc.) czy paliwa (spadek o 0,4 pkt, do 6,2 proc.). Ale jest sporo ciekawych detali. „W 2024 r. do badania włączono m.in. artykuły wegańskie, nowe usługi z zakresu stomatologii (...), gastronomii, a także artykuły dla zwierząt domowych. Rozbudowano także zakres obserwowanych cen w zakresie usług pasażerskiego transportu lotniczego. Ograniczono natomiast reprezentację np. produktów «covidowych» (...)” – wylicza GUS. Urząd zaznaczył, że listę produktów starano się dostosować, by uwzględnić zjawisko „shrinkflacji” – utrzymania ceny, lecz zmniejszenia gramatury produktu. ©Ⓟ

