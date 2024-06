Koszty codziennych zakupów rosną. O ile podrożał majowy koszyk przeciętnego Polaka?

Rosnące ceny w sklepach to temat, który budzi niepokój wielu konsumentów. Według najnowszego raportu GUS, w maju br. średnia cena koszyka zakupowego wzrosła do 297,42 zł, co stanowi wzrost r/r o 2,5 proc. Eksperci przewidują dalszy wzrost inflacji w drugiej połowie roku.