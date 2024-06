Odbudowa hali przy ul. Marywilskiej

W czwartek Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski był gościem Radia RDC. Podczas audycji mówił m.in. o odbudowie zniszczonej w wyniku pożaru hali przy ul. Marywilskiej w Warszawie oraz pomocy osobom poszkodowanym.

Wojewoda zaznaczył, że trwają przygotowania do odbudowy hali. "We wtorek dostałem wniosek ze strony m.st. Warszawa, aby zwrócić się do premiera z prośbą o wydanie specjalnego rozporządzenia, które obejmowałoby dzielnicę Białołęka i dawałoby możliwość przyspieszenia procesu odbudowy (hali - PAP) i zastosowania specjalnego trybu dot. klęski żywiołowej" - powiedział Frankowski. Dodał, że wniosek jest analizowany i prawdopodobnie zostanie przekazany Kancelarii Premiera. Według wojewody rozporządzenie jest ważnym dokumentem, ponieważ pozwoliłoby przyspieszyć procedurę odbudowy hali.

Pomoc dla poszkodowanych i tymczasowe kontenery

Frankowski zaznaczył również, że cały czas udzielana jest pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru hali. Trwają też prace nad postawieniem tymczasowych kontenerów w miejscu hali. "Spółka już zadeklarowała zwiększenie ich liczby z 460 do 600; one mają ruszyć od 1 sierpnia" - oznajmił. Przez pierwsze trzy miesiące najemcy tymczasowej powierzchni będą płacić spółce "symboliczną złotówkę".

Wojewoda podsumował dotychczasową pomoc ze strony rządu, udzieloną poszkodowanym w pożarze.

Wsparcie finansowe i ulgi ZUS dla poszkodowanych

Frankowski powiedział, że w ramach wsparcia ze strony Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu złożonych zostało 400 wniosków o 2 tys. zł. jednorazowej pomocy. "Dodatkowo była możliwość w zakresie ZUS-owskim ulgi i możliwość umorzenia płatności składek" - dodał. Poinformował, że złożonych zostało 120 wniosków, a większość z nich dotyczyła odroczenia składek.

Kolejny program realizowany był przez Urząd Pracy m.st. Warszawy. Do tej pory złożonych zostało prawie 100 wniosków w tym zakresie, na podtrzymanie przez 3 miesiące zatrudnienia w poszczególnych firmach.

Zaangażowanie Krajowej Administracji Skarbowej

W pomoc zaangażowana została również Krajowa Administracja Skarbowa. Firmy miały możliwość rozłożenia na raty albo odroczenia terminów płatności podatku.

"Wydaje się, że kolejnym krokiem i wsparciem byłoby możliwość uruchomienia środków np. w formie pożyczek, które pozwalałyby np. na odbudowę czy zainwestowanie (...) np. na zatowarowanie" - powiedział. Dodał, że takie możliwości są na poziomie Banku Gospodarstwa Krajowego czy Funduszy Pożyczkowych.

Pożar hali targowej i plany odbudowy

12 maja spłonęła hala targowa przy ulicy Marywilskiej 44, gdzie było ponad 1400 sklepów i punktów usługowych. Dzierżawca terenu deklaruje, że będzie chciał odbudować halę targową.(PAP)

