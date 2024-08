Wielkie otwarcie tymczasowego targowiska przy Marywilskiej

Reklama

Przed południem na tymczasowe targowisko przy Marywilskiej przybyło wielu odwiedzających, którzy swą uwagę kierowali głównie na asortyment odzieżowy; dużym zainteresowaniem cieszyła się również strefa gastronomiczna.

„Musiałyśmy przyjechać, kiedy dowiedziałyśmy się, że Marywilska 44 otwiera się ponownie. Czy wrócą sklepy, w których wielokrotnie robiłyśmy zakupy? Miejmy nadzieję, że się utrzymały i odrodziły na nowo. Na pewno będziemy tu przyjeżdżać i wspierać to miejsce finansowo” - powiedziała PAP stała klientka kompleksu handlowego.

Reklama

Mieszkańcy z entuzjazmem powracają do Marywilskiej 44

Inna podkreśliła, że przyjechała na targowisko z ciekawości. „Wcześniej było tutaj dużo dobrej jakości asortymentu, polskich marek w dobrych cenach. Zobaczymy, czy teraz będzie podobnie” – dodała.

Jedna ze sprzedających w Tymczasowym Miasteczku wskazywała, że kupcy są dobrej myśli. „Pani prezes, obsługa Marywilskiej, wszyscy podeszli do nas z sercem. To była dla nas ogromna strata, spaliły się miliony złotych. Na hali miałam trzy boksy, mogłam dostać dwa kontenery, ale nie chciałam. Niech każdy dostanie, ponieważ to są dla tych ludzi ciężkie lata pracy. Najważniejsze jest dla nas to, aby przyszli klienci, a z resztą damy sobie wszyscy radę” – zaznaczyła.

Skutki pożaru kompleksu handlowego Marywilska 44 i interwencja miasta

Kompleks handlowy Marywilska 44 spłonął 12 maja, a razem z nim ponad 1,4 tys. punktów usługowych. Przyczyny pożaru wyjaśnia prokuratura. Pomoc sprzedającym zaoferowało miasto, proponując miejsca na bazarach miejskich. Z kolei spółka dzierżawiąca teren od miasta, zobowiązała się do jak najszybszego zbudowania hali tymczasowej z kontenerów.

Prokuratura Krajowa poinformowała o trwających pracach nad rozbiórką i oględzin targowiska na Marywilskiej 44. Prace rozbiórkowe są prowadzone pod nadzorem prokuratora i stołecznych policjantów zgodnie z projektem rozbiórki opracowanym na podstawie decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Nowe otwarcie z ponad 400 sklepami na Marywilskiej

Na terenie otwartego w sobotę tymczasowego targowiska znalazło się ponad 400 sklepów i punktów usługowych. Na stronie internetowej targowiska zamieszczona została mapa, która ma pomóc znaleźć właściwy sklep.

kpr/ sdd/