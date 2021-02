Mogę zrozumieć i poprzeć zamiar opodatkowania cyfrowych gigantów unikających danin i stosujących wyrafinowane międzynarodowe optymalizacje podatkowe, w tym lokujących interesy w rajach podatkowych . A często też otwarcie drwiących z rządów i ich społecznych potrzeb. Na dodatek nierzadko okradających tradycyjne media. Ale sięganie do kieszeni np. zwykłych, uczciwych wydawców prasowych, którzy na dodatek m.in. z powodu opisanych na początku praktyk często dokonują cudów, by związać koniec z końcem, to pomysł głupi i szkodliwy. Myślę, że wszyscy to doskonale rozumiemy. Autorzy projektu zapewne też. Podobno chodzi o to, by dodatkowo wesprzeć służbę zdrowia i działalność kulturalną (a czemu też nie sport lub edukację?). Równie dobrze można by więc obłożyć taką daniną rolników i sadowników, producentów obrabiarek, fabryki mebli, restauracje, szewców albo – urzędników. Rządowych przede wszystkim. Tak, zacznijmy może od urzędników.