"Cieszymy się z pomyślnej finalizacji tej transakcji. Doświadczony zespół Digital Scapes daje nam solidne fundamenty pod budowę znacznie większego zespołu CD Projekt Red Vancouver" - powiedział prezes Adam Kiciński, cytowany w komunikacie.

"Digital Scapes to nasz zaufany partner, z którym intensywnie współpracujemy od ponad trzech lat. Szczególnie cenimy ich za ekspertyzę w zakresie technologii - planujemy wspólnymi siłami pogłębiać nasze kompetencje w tym obszarze, co przyczyni się do usprawnienia szeregu procesów produkcyjnych i rozwoju CD Projekt Red" - dodał szef studia CD Projekt Red Adam Badowski.

CD Projekt Red Vancouver dołączy do trzech istniejących już zespołów deweloperskich CD Projekt Red - w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu - aby wraz z nimi pracować nad kolejnymi produkcjami studia.

W Digital Scapes zatrudnionych jest kilkunastu doświadczonych twórców gier różnych specjalności, w tym specjalizujących się w projektowaniu gameplay'u, programowaniu i animacji na wszystkie główne platformy.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".