Najwyższy odsetek osób w wieku 16-74 lata, które weryfikowały informacje znalezione w internetowych serwisach informacyjnych lub mediach społecznościowych w ciągu ostatnich 3 miesięcy, odnotowano w Holandii (45 proc.). Kolejne na liście były Luksemburg (41 proc.) i Irlandia (39 proc.). Największy odsetek internautów, którzy bezkrytycznie przyjmują do wiadomości to, co znajdują w sieci jest na Litwie, gdzie tylko 11 proc. sprawdziło informacje znalezione online w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Na drugim miejscu uplasowała się Rumunia (12 proc.), a na trzecim Polska, gdzie 39 proc. użytkowników sieci natknęło się na podejrzane informacje, jednak tylko 16 proc. podjęło trud sprawdzenia ich wiarygodności.

Reklama

W UE osoby w wieku 16-74 lata sprawdzały przede wszystkim, czy informacje są prawdziwe, weryfikując źródła lub znajdując inne informacje w internecie (20 proc.). Internauci omawiali też informacje z innymi osobami w trybie offline lub korzystając ze źródeł spoza internetu (12 proc.). Najmniej popularną metodą było sprawdzanie informacji poprzez śledzenie lub udział w internetowej dyskusji na dany temat (7 proc.).

W Polsce 14 proc. użytkowników sieci sprawdzało wiarygodność informacji weryfikując źródła lub znajdując inne informacje w sieci, 7 proc. omawiając je z innymi osobami offline lub korzystając ze źródeł spoza internetu, a 4 proc. śledząc lub udzielając się w internetowych dyskusjach.