Peter Thiel, który jako jeden z pierwszych zainwestował w Facebooka, zasiadał w zarządzie firmy obecnie znanej jako Meta od 2005 roku – czyli w rok po uruchomieniu platformy. Będzie on pełnił funkcję dyrektora zarządu do czasu dorocznego spotkania akcjonariuszy Mety, na którym nie będzie ubiegał się o reelekcję. Firma nie ogłosiła jeszcze daty tego spotkania, które zwykle odbywa się w maju – donosi redakcja CNN.

Thiel jest kontrowersyjną postacią w Dolinie Krzemowej. To współzałożyciel PayPala i firmy analitycznej Palantir Technologies, jest partnerem w venture capital firmy Founders Fund. Oprócz Facebooka, był on wczesnym zwolennikiem wielu innych znaczących firm technologicznych, w tym LinkedIn i Yelp.

Thiel jest znany ze swoich kontrariańskich poglądów, w tym inwestowania pieniędzy w rozwój unoszących się na wodzie miast i zachęcania młodych ludzi do rezygnacji ze studiów. Jest również autorem bestsellera New York Timesa „Zero to One”, w którym przekonuje, że monopole powinny być celem dla przedsiębiorców.

Znany jest również z finansowania pewnych budzących wątpliwości przedsięwzięć. Był wczesnym inwestorem w Clearview AI – startupie, który skompilował miliardy zdjęć dla technologii rozpoznawania twarzy. Sfinansował pozew Terry’ego Bollea, znanego jako Hulk Hogan, w 2016 roku, który doprowadził Gawker Media do bankructwa. Thiel, który jest gejem, został wyoutowany przez blog technologiczny Gawkera, Valleywag, w 2007 roku.

Jako wczesny zwolennik Facebooka, Peter Thiel był uznawany za bliskiego doradcę i mentora Marka Zuckerberga. Zuckerberg, który opisał inwestora jako „oryginalnego myśliciela”, zasugerował, że Thiel opuszcza swoje stanowisko w zarządzie, aby „poświęcić swój czas innym zainteresowaniom”.

Te inne zainteresowania mogą obejmować politykę, ponieważ Stany Zjednoczone zbliżają się do wyborów śródterminowych pod koniec tego roku. Thiel, miliarder, planuje wspierać kandydatów, którzy popierają agendę byłego prezydenta Donalda Trumpa – doniósł w poniedziałek New York Times. W 2016 roku Thiel wywołał burzę w Dolinie Krzemowej, gdy przekazał 1,25 mln dolarów na kampanię Trumpa.