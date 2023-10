Duże platformy nie będą mogły przez dobę usuwać treści prasowych. Ma to chronić wolność słowa, tyle że w zasadzie każdy może założyć redakcję tylko po to, by nadużywać nowych uprawnień.

Przegłosowane niedawno przez Parlament Europejski poprawki do rozporządzenia – akt o wolności mediów (dalej: EMFA) przewidują m.in., że bardzo duże platformy internetowe (VLOP) będą mogły zawieszać lub ograniczać treści niezgodne z ich regulaminem – ale w odniesieniu do mediów nie będą mogły podjąć takich działań od razu. Najpierw będą musiały o tym zamiarze poinformować, dając redakcji 24 godziny na odpowiedź. Jeżeli nie rozwieje to wątpliwości platformy, może ona przekazać sprawę odpowiedniemu regulatorowi krajowemu – a ten „niezwłocznie” zdecyduje, czy inkryminowane treści należy usunąć. Cały artykuł przeczytasz w czwartkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" i na eGDP. Reklama Elżbieta Rutkowska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję