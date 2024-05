Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że TVP w likwidacji nie może skarżyć uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przesuwającej wypłatę pieniędzy z abonamentu. Władze mediów publicznych mogą jednak skarżyć KRRiT za bezczynność organu – wskazał sąd.

Co powiedział Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie?

Odrzucając skargę, sędzia WSA Dorota Dziedzic-Chojnacka doszła do wniosku, że KRRiT nie musi wydawać decyzji administracyjnej ws. sposobu zaliczkowego rozdzielania pieniędzy na realizację misji publicznej, TVP w likwidacji nie ma więc czego zaskarżać.

Zarazem jednak – podkreślił sąd – spółka nie jest bezbronna, bo może w innym trybie złożyć do WSA skargę na bezczynność KRRiT, która nie przekazuje środków. O tej części uzasadnienia KRRiT nie poinformowała – podając tylko, że WSA potwierdził stanowisko Rady, iż sposób wypłaty środków na realizację misji publicznej za pośrednictwem depozytu sądowego to czynność, na którą nie można wnieść skargi do sądu administracyjnego.

Co powiedziała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji?

W środę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na swojej stronie internetowej podała: "Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę na uchwałę KRRiT nr 40/2024". Mocą tej uchwały KRRiT przesunęła harmonogram wypłaty środków na realizację misji publicznej.

"WSA potwierdził stanowisko Krajowej Rady, że sposób wypłaty środków na realizację misji publicznej za pośrednictwem depozytu sądowego to wyłącznie tzw. czynność materialno-techniczna, na którą nie można wnieść skargi do sądu administracyjnego" - czytamy dalej.

Postanowienie WSA zapadło w środę na posiedzeniu niejawnym – poinformowała PAP rzeczniczka WSA w Warszawie sędzia Małgorzata Jarecka. Skargę składała TVP w likwidacji (to jedna z trzech skarg na decyzję KRRiT ws. przekazania telewizji środków z abonamentu).

Co powiedział likwidator Telewizji Polskiej?

"Będziemy mogli odnieść się do sprawy bardziej szczegółowo, jak otrzymamy decyzję i jej uzasadnienie" - powiedział PAP Daniel Gorgosz, likwidator Telewizji Polskiej SA. "Jeśli istotnie odrzucono skargę, uznając, że uchwała KRRiT nie jest aktem podlegającym zaskarżeniu, to, po pierwsze, nie jest to decyzja prawomocna, po drugie i ważniejsze - nie jest to merytoryczne rozstrzygnięcie o legalności działań KRRiT" – dodał.

"Przypominam, że Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa dwukrotnie wydał już postanowienie odmawiające przyjęcia do depozytu środków z abonamentu, co jest wskazaniem na całkowicie bezprawne działanie przewodniczącego KRRiT. Oczekujemy ponadto, że legalność tych działań pod kątem odpowiedzialności karnej będzie oceniała prokuratura" – podkreślił Gorgosz.

Wydane w środę postanowienie WSA jest nieprawomocne. Można się od niego odwołać, składając skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.