Z najnowszego badania stacji paliw przeprowadzonego przez portal e-petrol.pl wynika, że zareagowały one na ostatnie spadki cen, jakie miały miejsce w hurcie.

Reklama

Najbardziej potaniał olej napędowy

Analitycy poinformowali, że najbardziej - o 4 gr - potaniał olej napędowy, który aktualnie kosztuje przeciętnie 6,23 zł/l. O 2 gr mniej niż na początku miesiąca płaci się za tę samą ilość 95-oktanowej benzyny - 5,87 zł. Natomiast drugi tydzień z rzędu średnia cena autogazu kształtuje się na poziomie 2,62 zł/l.

Ceny paliw w regionach

„Na paliwowej mapie Polski w dalszym ciągu wyróżnia się województwo lubuskie oraz śląskie. W pierwszym regionie najtańsze są benzyna 95 i diesel, oferowane w sprzedaży detalicznej po 5,76 i 6,04 zł/l, w drugim zaś najmniej płaci się za LPG - 2,51 zł/l” - wskazali analitycy.

Jak dodali, Kujawy i Pomorze nadal pozostają tą częścią kraju, gdzie najwięcej kosztuje litr benzyny i diesla - 5,97 i 6,31 zł, a najwyższa średnia cena litra autogazu - 2,71 zł - wciąż obowiązuje w województwie zachodniopomorskim.