Ceny paliw na stacjach w górę

Eksperci portalu e-petrol.pl zwrócili uwagę w środę, że w ostatnich dniach lutego koszty tankowania rosną.

„Szczególnie mocno wzrost cen odczuwają kierowcy tankujący 95-oktanową benzynę E10, która w tym tygodniu zanotowała solidną podwyżkę i jest najdroższa od grudnia 2025 roku” - zauważyli analitycy. Poinformowali, że średnia ogólnopolska cena popularnej „95-tki” od poprzedniej środy zwiększyła się o 7 gr i litr tego paliwa kosztuje aktualnie 5,74 zł.

Według danych e-petrol.pl, więcej za tankowanie płacą też kierowcy samochodów z silnikiem Diesla, ale cena ON utrzymała się poniżej poziomu 6 zł. „Paliwo to po 2-groszowej podwyżce kosztuje średnio 5,99 zł/l. Droższy jest też autogaz, który na koniec lutego kosztuje średnio 2,77 zł/l. To o 3 gr więcej niż przed tygodniem” - podali eksperci portalu.

Najtańszą benzynę kierowcy zatankują na Śląsku, a diesla w woj. lubuskim

Wskazali też, że w ujęciu regionalnym najdroższe paliwa w Polsce są obecnie na Mazowszu, gdzie najwięcej kosztują: benzyna E10 i olej napędowy. Ich średnie ceny to 5,94 zł/l i 6,17 zł/l.

„Dużo mniej za tankowanie benzyny płacą kierowcy na Śląsku, gdzie jej średnia cena wynosi aktualnie 5,60 zł/l.Diesel, ze średnią ceną na poziomie 5,84 zł/l, najtańszy jest w woj. lubuskim. Dla autogazu rozpiętość cen sięga od 2,70 zł/l na Śląsku do 2,84 zł/l w woj. kujawsko-pomorskim” - podali analitycy.