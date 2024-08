Jak podaje CNBC, w czerwcu chiński rząd dał zielone światło dziewięciu krajowym producentom samochodów, w tym BYD i Nio, na rozpoczęcie testowania technologii warunkowej autonomicznej jazdy na niektórych drogach publicznych. Elon Musk chce uzyskać zatwierdzenie regulacyjne dla technologii całkowicie autonomicznej jazdy Tesli do końca tego roku.

Działania chińskiego rządy szeroko były komentowane przez wielu chińskich użytkowników mediów społecznościowych, który twierdzą, że autonomiczna jazda to „wyrywanie misek ryżu” kierowcom lub pozbawianie ich pracy.

W ocenie analityków w dłuższej perspektywie autonomiczna jazda zastąpi pracę kierowców, a ponieważ teraz ponownie brakuje kierowców, to wprowadzenie na drogi autonomicznych taksówek jest dla firm taksówkarskich korzystne.

W Wuhan robotaksówki już są

Platforma do zamawiania przejazdów z kierowcą autonomicznym Apollo Go firmy Baidu ma około 400 robotaksówek działających w Wuhan. W planach firmy jest zwiększenie do końca roku liczby pojazdów robotaxi do 1000 sztuk.

Usługa Apollo Go stała się tak popularna, że ​​taksówkarze zwrócili się do władz transportowych Wuhan o ograniczenie korzystania z usługi, zgodnie z doniesieniami medialnymi na które powołuje się CNBC. Popularność autonomicznych taksówek ma swoje podłoże różnicy w cen za przejazd. Jak podaje CNBC, w aplikacji Apollo Go 16-minutowy przejazd robotaksówką na południowych przedmieściach Pekinu będzie kosztował 10,36 juanów (1,46 USD), co stanowi około połowę 20 juanów oferowanych przez aplikacje do zamawiania przejazdów, które mogą wzywać taksówki.

Eksperci twierdzą, że rozwój robotaksówek stworzyć nowe miejsca pracy

Eksperci twierdzą, że autonomiczna mobilność będzie dojrzewać stopniowo. Mohit Sharma, analityk ds. badań w Counterpoint Research powiedział CNBC, że miejsca pracy kierowców będę redukowane stopniowo. — Będzie to powolna faza przejściowa obszar po obszarze, region po regionie” — powiedział Mohit Sharma.

Sharma dodał, że rządy mogą współpracować z firmami robotaxi, aby przekierować kierowców do innych zawodów, podczas gdy systemy edukacyjne mogą szkolić nowe pokolenia do zawodów przyszłości.

Rzecznik Apollo Go powiedział, że firma jest zaangażowana w tworzenie nowych możliwości zatrudnienia w ekosystemie. Firma powiedziała, że ​​role obejmują monitorowanie i testowanie systemów, a także adnotację danych - podał CNBC.

Pojazdy autonomiczne wykonują wszystkie aspekty zadania związanego z prowadzeniem pojazdu, jednak pracownicy są niezbędni dla tej technologii. Jeff Farrah, dyrektor generalny Autonomous Vehicle Industry Association, powiedział CNBC, że branża tworzy szeroką gamę nowych, dobrze płatnych miejsc pracy. — Te role obejmują techników serwisowych, operatorów pomocy zdalnej, specjalistów od mapowania, dyspozytorów i operatorów terminali — powiedział Farrah.