Zespół Trumpa ds. transformacji omawiał zakończenie dotacji w wysokości 7,5 tys. dol. w ramach szerszych wysiłków na rzecz reformy podatkowej, podał Reuters, powołując się na anonimowe źródła mające bezpośrednią wiedzę na ten temat. Jak podała agencja przedstawiciele Tesli również popierają zakończenie dotacji.

Uchylenie dotacji, która jest głównym składnikiem sztandarowego projektu ustawy klimatycznej prezydenta Joe Bidena, zadałoby poważny cios adopcji pojazdów elektrycznych w USA, która już teraz spowalnia z powodu wciąż wysokich cen pojazdów elektrycznych i niestabilnej infrastruktury ładowania.

Trump „dotrzyma obietnic” ale ….

Podczas kampanii wyborczej Trump wielokrotnie zapewniał, że cofnie politykę Bidena dotyczącą pojazdów elektrycznych pierwszego dnia swojej prezydentury.

Karoline Leavitt, rzeczniczka zespołu ds. przekazania władzy Trumpowi powiedziała, że Amerykanie ponownie wybrali prezydenta Trumpa zdecydowaną większością głosów, co dało mu mandat do realizacji obietnic złożonych w trakcie kampanii. Prezydent elekt „dotrzyma obietnic” – dodała.

Do uchylenie ustawy Bidena, Trump potrzebowałby zgody Kongresu. Jego zespół ds. przekazania władzy ustalił, że niektóre zasady zawarte w ustawie będą trudne do wycofania, ponieważ części programów już zaczęły przydzielać pieniądze, w tym także w stanach zdominowanych przez Republikanów, podała agencja Reuters.

Akcje producentów aut elektrycznych tanieją

Na doniesieniach Reutersa dotyczące planów Trumpa giełda zareagował spadkiem cen akcji producentów samochodów. Spośród głównych producentów pojazdów elektrycznych najbardziej ucierpiały akcje Rivian Automotive. Giełda w Nowym Jorku walory amerykańskiego producenta, który ma powiązania z Volkswagenem, przeceniła o 14 proc., co jest największym spadkiem od 22 lutego. Po ogłoszeniu informacji Tesla również osiągnęła najniższy poziom w ciągu dnia i zamknęła dzień spadkiem o 5,8 proc.. Taniały również akcje gigantów motoryzacji General Motors i Ford Motor.

Skutki rozprzestrzeniły się na Azję, gdzie producent baterii LG Energy Solution spadł o 10 proc. na otwarciu handlu w Seulu.LG Energy dostarcza baterie producentom samochodów, w tym Tesli i GM. SK Innovation Co., notowana spółka macierzysta producenta baterii SK On Co., spadła o 8 proc.

Tesla jest gotowa na zniesienie dotacji

O ocenie Muska USA powinny „zakończyć wszystkie dotacje rządowe, w tym te na pojazdy elektryczne, ropę i gaz”, o czym zakomunikował w czwartek na swojej stronie w mediach społecznościowych X.

Dyrektor generalny Tesli powiedział, że firma będzie lepiej przygotowana do radzenia sobie z potencjalnym wycofaniem zachęt. Miliarder został członkiem wewnętrznego kręgu Trumpa. Jego rolą ma być pomoc nowej administracji w redukcji wydatków rządowych.