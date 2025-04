W pierwszym kwartale 2025 r. Grupa Volkswagena, sprzedała ponad 150 tys. samochodów elektrycznych, w porównaniu z 74,4 tys. w analogicznym okresie ubiegłego roku, poinformował producent samochodów w środę. To wyraźny sygnał, że popyt na pojazdy elektryczne na Starym Kontynencie rośnie.

Volkswagen idzie pod prąd

Ogólna sprzedaż wszystkich typów samochodów Volkswagena także rosła i to mimo, że jak wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów, ogólna sprzedaż samochodów na Starym Kontynencie spadła. Jak podał koncern zamówienia na pojazdy marki Volkswagen, zarówno te z napędem wyłącznie elektrycznym, hybrydowym jak i spalinowe, wzrosły w Europie Zachodniej o 29 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży swoich samochodów Volkswagen ma przedstawić w środę.

Auta elektryczne zyskują rynek, a Tesla traci

Jak wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów, sprzedaż pojazdów elektrycznych na baterie w Europie wzrosła w tym roku znacząco. Nowe unijne cele dotyczące emisji oraz wprowadzenie nowych modeli napędzają popyt po latach powolnego wzrostu.

Tymczasem w pierwszym kwartale 2025 roku sprzedaż Tesli we Francji i Szwecji spadła do poziomów niewidzianych od 2021 roku. W marcu Tesla sprzedała we Francji o 37 proc. mniej aut niż rok wcześniej. W tym samym czasie sprzedaż w Szwecji spadła o 64 proc., a w Danii o 66 proc.

Źródło: Reuters