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Szczepionka na raka będzie powstawać w Polsce? Znaczące słowa giganta mRNA ws. fabryki

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 08:54
Szczepionka na raka będzie powstawać w Polsce? Znaczące słowa giganta mRNA ws. fabryki
Szczepionka na raka będzie powstawać w Polsce? Znaczące słowa giganta mRNA ws. fabryki/ShutterStock
Firma, która dzięki szczepionce mRNA przeciw COVID-19 zdobyła światową rozpoznawalność i miliardowe przychody, stawia na rozwój nowych terapii. Jak informuje poniedziałkowy „Puls Biznesu”, jej prezes niedawno spotkał się z polskim ministrem finansów.

„Pandemię koronawirusa w Polsce zakończyło masowe podawanie szczepionek wyprodukowanych przez znane na rynku koncerny (jak J&J, AstraZeneca i Pfizer) oraz firmy, dla których był to pierwszy produkt wprowadzony na rynek (Moderna i współpracujący z Pfizerem BioNTech). Większość z tych szczepionek nie była produkowana w kraju, ale - już po szczycie pandemii - część procesów produkcyjnych w zakładzie giełdowego Mabionu pod Łodzią ulokował amerykański Novavax” - przypomina gazeta.

Spotkanie z ministrem finansów

Jak informuje „PB”, w połowie czerwca Stephane Bancel, prezes, współzałożyciel i znaczący akcjonariusz Moderny spotkał się z Andrzejem Domańskim, ministrem finansów i gospodarki.

„Jak napisał minister, rozmawiano o »możliwościach dalszego rozwoju działalności w naszym kraju oraz potencjalnych inwestycjach, które wzmocnią i rozwiną zaawansowany sektor medyczny i biotechnologiczny w Polsce«. O czym konkretnie, nie wiadomo, ale w ostatnich latach Moderna, która zaczynała od jednego zakładu w Bostonie w USA, ukończyła budowę trzech fabryk: w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii” - pisze „Puls Biznesu”.

- Rozmawiamy z kolejnymi rządami na temat tworzenia nowych mocy produkcyjnych. Polska byłaby dobrym miejscem na lokalizację takiej fabryki - mówi cytowany przez „PB” Stephane Bancel.

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Źródło: Puls Biznesu
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: szczepionkamodernamRNA
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