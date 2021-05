W tym roku KGHM Polska Miedź obchodzi jubileusz 60-lecia utworzenia Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi, który z czasem stał się światowym potentatem w branży wydobywczej. „Jubileusz to 60 lat ciężkiej pracy wielu tysięcy ludzi, pracowników KGHM. To wielkie doświadczenie pokoleniowe” – mówił Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. „Jan Wyżykowski zrobił pierwszy krok, a za nim poszli kolejni odkrywcy i wizjonerzy. Powstawały kolejne oddziały, wprowadzaliśmy innowacje w produkcji, planowaliśmy kolejne inwestycje. Teraz przed nami kolejne lata ciężkiej pracy. Nie jest łatwiej, ale wiemy, że przyszłość jest z miedzi” – dodał prezes.

Nie ma wątpliwości, że KGHM to firma, która ma ogromny wpływ na polską i światową gospodarkę. Koncern przyczynił się do tego, że Polska jest jednym z najważniejszych na świecie krajów pod względem wydobycia miedzi – surowca strategicznego dla zielonej transformacji. Dolny Śląsk znalazł się w światowej dziesiątce wydobycia miedzi. Dzięki działalności KGHM, Polska odgrywa rolę globalnego lidera pozyskiwania srebra. Aż 12 proc. przychodów Grupy pochodzi ze sprzedaży tego metalu. KGHM Polska Miedź stał się narodowym championem polskiej gospodarki.

Pozycję miedziowego giganta spółka budowała 60 lat. Początki koncernu sięgają roku 1957, kiedy to Jan Wyżykowski i jego współpracownicy odkryli złoża na głębokości 655-658 m miedzi. Odkrycie zmieniło oblicze regionu Legnicko-Głogowskiego. W 1961 roku utworzono Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi (KGHM). Złoża umiejscowione były w bardzo trudnym terenie – tworzenie szybów wymagało zastosowania pionierskich metod. Innowacyjność to jedna z podwalin Polskiej Miedzi. W ciągu 60 lat powstał miedziowy gigant – KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie firma zapewnia pracę ponad 34 tys. pracownikom w Polsce, Kanadzie, USA i Chile, gdzie rozwija projekt wydobywczy Sierra Gorda.

Na tym miedziowy gigant nie poprzestaje. KGHM odważnie patrzy w przyszłość: strategia koncernu oparta jest o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie odpowiedzialności społecznej. Strategia 4E koncentruje się na takich zagadnieniach jak ekologia, e-przemysł, efektywność i elastyczność – tak ważna w nieprzewidywalnym roku 2020. Za największy kapitał firmy uznani są pracownicy. Dzięki dalekosiężnej wizji i szybkim decyzjom KGHM Polska Miedź może pochwalić się solidnymi wynikami za miniony rok. Mimo pandemicznej sytuacji Grupa osiągnęła najwyższy od czasu akwizycji aktywów zagranicznych poziom zysku operacyjnego – 6,6 mld zł. Koncern odnotował też bardzo dobre wyniki sprzedaży. Grupa KGHM zanotowała 4 proc. wzrost przychodów w ujęciu rocznym – do poziomu 23,6 mld zł.

Jak świętuje KGHM Polska Miedź? Z okazji jubileuszu na budynku KGHM ZANAM w Legnicy powstał okolicznościowy mural. Artystyczny projekt nawiązuje do przemysłu wydobywczego w Zagłębiu Miedziowym. Czarne tło to związek z galowym strojem górnika. Drugi kolor to miedź, która jest surowcem strategicznym dla firmy.

– Podkreślamy nasze związki z górnictwem i patrzymy w przyszłość. Mural w części został wykonany farbami antysmogowymi. Dzieło oczyszcza tyle powietrza, co dziewięćdziesiąt drzew. To również symbol zaangażowania KGHM w ochronę środowiska – powiedziała Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor naczelny ds. komunikacji w KGHM. Na obchody przygotowany został również film o KGHM, w którym pokazane zostanie m.in. podziemne miasto i odkrywca złóż w Zagłębiu Miedziowym, Jan Wyżykowski. Z kolei 9 maja w Telewizji Polskiej wyemitowany zostanie odcinek Familiady z udziałem pracowników KGHM, którzy zmierzą się z gwiazdami TVP.

Innowacyjność, nowe technologie i bezpieczeństwo – to sektory szczególnie ważne dla Polskiej Miedzi. W ramach jubileuszu KGHM uruchomi program „Dolina Miedziowa”, którego celem będzie wsparcie rozwoju innowacji w Spółce. Firma będzie rozwijać współpracę ze startupami. Już udało się rozpocząć projekt dotyczący przygotowania dla pracowników KGHM inteligentnego kasku.

KGHM Polska Miedź mimo pandemii optymistycznie patrzy w przyszłość. Miedź – trwała, odporna, antybakteryjna – to strategiczny surowiec „zielonej” przyszłości. To pierwiastek niezbędny w technologiach takich jak elektrownie fotowoltaiczne czy samochody elektryczne, które zawierają 4-krotnie więcej miedzi niż spalinowe. Szacuje się, że zapotrzebowanie na miedź podwoi się w ciągu najbliższych 20-30 lat. To dowodzi, że KGHM ma rację, mówiąc: „przyszłość jest z miedzi”.