Inwestycja w Arizonie

Dwa lata temu TSMC zaangażował się w budowę fabryki chipów w Arizonie o wartości ok. 12 mld dol. Drugi obiekt, o podobnej wartości, ma powstać obok pierwszego, na północ od miasta Phoenix – wynika z wiedzy anonimowych informatorów zbliżonych do sprawy.

Nowa fabryka ma być zdolna do wytwarzania półprzewodników w litografii 3 nm, która stanowi dziś jedną z najbardziej zaawansowanych technologii produkcji tego rodzaju urządzeń.

Amerykański system zachęt

Decyzja największego na świecie producenta krytycznych dla gospodarki półprzewodników pojawia się po tym, jak administracja Joe Bidena zgodziła się na wprowadzenie systemu zachęt dla producentów w formie lukratywnych grantów. Tego rodzaju wsparcie ma zachęcać inwestorów związanych z zaawansowanymi technologiami do lokowania zakładów na terenie Stanów Zjednoczonych.

Waszyngton, który na tego rodzaju zachęty dla lokalnych projektów przeznaczył ok. 52 mld dol., decyzję TSMC ws. fabryk w Arizonie prezentuje jako sukces prowadzonej przez siebie polityki przyciągania zaawansowanego przemysłu z powrotem do USA. Tajwańska firma studzi jednak te deklaracje twierdząc, że wciąż wytwarzanie półprzewodników na terenie Stanów Zjednoczonych kosztuje o wiele więcej, ale wyższe koszty są możliwe do opanowania dzięki wsparciu państwa.

Produkcja półprzewodników na Zachodzie

Odkąd w wyniku pandemii na całym świecie pojawił się zwiększony popyt na półprzewodniki, co w efekcie poskutkowało brakami po stronie podaży, wiele krajów Zachodu zdecydowało się na wprowadzenie zachęt dla firm, aby lokowały swoje zakłady właśnie na Zachodzie.

TSMC, który swoją produkcję prowadzi głównie na Tajwanie, w ciągu ostatniego zaczął dywersyfikować lokalizację produkcji, aby sprostać rosnącemu popytowi na półprzewodniki.

Oprócz USA, TSMC buduje także zakład o wartości 7 mld dol. w Japonii oraz jest w trakcie rozmów z rządem Niemiec na temat potencjalnej inwestycji w europejskim kraju.

Na podobną inwestycję w USA w Teksasie o wartości 17 mld dol. wcześniej zdecydował się główny rywal TSMC – koreański Samsung Electronics Co.