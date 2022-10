Zapasy niewykorzystanego towaru

Po prognozowaniu kwartalnej sprzedaży, która była o prawie 2 miliardy dolarów niższa od szacunków Wall Street, firma Micron Technology podała, że podejmuje duże kroki w celu ograniczenia podaży. Obejmuje to spowolnienie produkcji w istniejących zakładach i zmniejszenie budżetu na inwestycje w maszyny.

Micron i inni producenci półprzewodników w czasie pandemii notowali dobre wyniki, kiedy trend pracy z domu napędzał popyt na komputery i inne technologie konsumenckie. Ale obawy o inflację i recesję, plus powrót pracowników do biur, sprawiły że popyt na półprzewodniki znacząco zmalał. Oznacza to, że klienci Microna mają zapasy niewykorzystanego towaru.

Mark Murphy, dyrektor finansowy firmy Micron, uważa, że najbliższa przyszłość branży jest bardzo niepewna.

Ograniczenie produkcji półprzewodników

Micron będzie potrzebował pomocy konkurentów, aby rozwiązać problem nadpodaży. Układy pamięci są wyjątkowe w dziedzinie półprzewodników, ponieważ są zbudowane zgodnie ze standardami branżowymi, co oznacza, że produkty konkurencyjnych firm są wymienne. Są sprzedawane jak towary, z publicznie dostępnymi cenami.

Aby przywrócić równowagę między podażą a popytem, południowokoreańscy konkurenci Samsung Electronics Co. i SK Hynix Inc. wykazują oznaki ograniczenia produkcji. Produkcja półprzewodników w tym kraju spadła w zeszłym miesiącu po raz pierwszy od ponad czterech lat, co świadczy o tym, że producenci chipów szykują się na spowolnienie globalnego popytu.

Produkcja półprzewodników w Korei Południowej spadła w sierpniu o 1,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi gwałtowne odwrócenie trendu po 17,3 proc. wzroście odnotowanym w lipcu, wynika z piątkowych danych z koreańskiego urzędu statystycznego.

Pierwszy spadek produkcji półprzewodników w Korei Południowej od stycznia 2018 r. zbiega się ze wzrostem zapasów chipów o 67,3 proc., co sugeruje, że producenci dostosowują się do pogarszających się perspektyw międzynarodowych. Jak podał urząd statystyczny, w sierpniu drugi miesiąc z rzędu spadły również dostawy fabryczne, obniżają się o 20,4 proc..

Trudny rok

Na razie Micron czeka trudny rok. Oczekuje sprzedaży na poziomie około 4,25 miliarda dolarów w pierwszym kwartale fiskalnym, który kończy się w listopadzie.

W ramach odpowiedzi na kryzys Micron obniży wydatki kapitałowe o 30 proc. w roku podatkowym 2023, zapowiedział dyrektor generalny Sanjay Mehrotra.

„Tak, mamy trudne środowisko rynkowe, ale szybko reagujemy działaniami” – powiedział w wywiadzie Mehrotra. „Rok fiskalny 2023 to oczywiście bezprecedensowe środowisko, ale długoterminowe czynniki są nienaruszone”.

Mehrotra dodał też, że klienci z różnych branż zmniejszają zamówienia, aby zmniejszyć zapasy chipów, a dla branży oznacza trudne warunki cenowe. Micron spodziewa się poprawy warunków w drugiej połowie roku obrotowego, który rozpoczyna się w kwartale majowym.

Układy pamięci Micron przechowują dane i pomagają przetwarzać informacje w telefonach, komputerach osobistych i serwerach, dzięki czemu jego perspektywy są kluczowym wskaźnikiem zapotrzebowania na dużą część przemysłu elektronicznego. Natomiast kłopoty Micron i redukcja produkcji półprzewodników w Korei Południowej wskazują, że światowa gospodarka zmierza w kierunku spowolnienia, na czele z ochłodzeniem popytu na elektronikę, który był głównym źródłem wzrostu gospodarczego.