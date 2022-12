To są tak naprawdę dwa projekty. Pierwszy dotyczy wielokrotnego zwiększania mocy produkcyjnych z ok. 30 mln sztuk amunicji różnego typu, głównie małokalibrowej, do ok. 250 mln sztuk rocznie. To jest tzw. projekt 400, którego wartość wynosi prawie 0,5 mld zł. Projekt rozpoczął się w 2019 r., miał się zakończyć do końca tego roku, ale zakładamy, że uda się go dokończyć w 2024 r. Radykalnie przyspieszyliśmy inwestycje . Dziś zaangażowanie środków wynosi ponad 300 mln zł.