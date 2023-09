Lufthansa wejdzie do konsorcjum z Rheinmetall

Niemiecki narodowy przewoźnik lotniczy ogłosił, że ​​przystąpi do konsorcjum z grupą Rheinmetall w celu produkcji i konserwacji części myśliwca Lockheed F-35. Porozumienie między spółkami ma zostać podpisane 19 września. Szef Lufthansy Carsten Spohr powiedział na konferencji prasowej we Frankfurcie, że to „przełomowy krok”. - W obliczu konfliktów zbrojnych istnieje potrzeba wsparcia technicznego w celu poprawy gotowości obronnej armii na całym świecie. Lufthansa chce także wziąć udział w zamówieniu na ciężki helikopter transportowy, które Bundeswehra negocjuje z Boeingiem – powiedział Spohr.

Jak podkreślił, dział technologiczny Lufthansy od dawna jest partnerem niemieckich Sił Powietrznych, m.in. w zakresie wyposażenia i obsługi technicznej samolotów wojskowych. Grupa poszukuje obecnie inwestora dla swojej spółki Lufthansa Technik, by móc mocniej ją rozwijać. Obecnie władze spółki planują sprzedaż pakietu mniejszościowego o wielkości 20–25 proc. udziałów. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca roku.

W lutym Rheinmetall podpisał list intencyjny z amerykańskimi firmami zbrojeniowymi Lockheed Martin i Northrop Grumman, zgodnie z którym firma z Düsseldorfu będzie produkować części do kadłuba F-35. W tym celu w Weeze w Nadrenii Północnej-Westfalii ma powstać fabryka, w której pracę znajdzie ponad 400 osób.

Niemcy chcą kupić 35 myśliwców F-35

Niemcy planują zakup 35 sztuk myśliwca F-35 od 2026 r. Zamówienie to będzie warte ok. 10 mld euro. Środki pochodzić będą z budżetu federalnego ministerstwa obrony. Inne państwa UE już korzystają z tych maszyn. W tym tygodniu pierwsze F-35 wylądowały w Danii, zastępując starsze F-16 duńskich sił powietrznych. W sumie kraj zamówił od Lockheed Martin 27 nowoczesnych samolotów myśliwskich. Dania chce przekazać Ukrainie 19 swoich samolotów F-16.

Polska zakupiła 32 myśliwce F-35A za 4,6 mld dolarów, wraz z pakietami szkoleniowymi i logistycznymi. Mają być dostarczone do 2030 roku. Obecnie w bazie lotniczej w Malborku stacjonują odrzutowce F 35 należące do Włoch.