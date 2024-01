Dane obrazujące stan europejskiego przemysłu pod koniec 2023 r. na ogół są niższe od oczekiwań ekonomistów. We wtorek o spadku produkcji przemysłowej o 4,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem poinformował austriacki urząd statystyczny. Lepsze były dane z Francji, w której produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w ujęciu rocznym oscylowała wokół zera. Istotny wpływ na francuskie dane w dalszym ciągu ma poziom produkcji energii elektrycznej, który w listopadzie był o 9,4 proc. wyższy niż przed rokiem. Tak duży wzrost to efekt problemów technicznych, jakie wcześniej miały francuskie elektrownie atomowe. Wyniki energetyki przesądzają o tym, że cały przemysł drugiej co do wielkości gospodarki UE nieznacznie rośnie w ujęciu rocznym, ale jego część przetwórcza w dalszym ciągu jest na minusie. Podobnie wygląda sytuacja przemysłu w Szwecji, w której produkcja przemysłowa znajduje się na podobnym poziomie jak przed rokiem.

Cały artykuł przeczytasz w czwartkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" i na eGDP.