Pływający pod banderą Sierra Leone statek „Razoni” o 9.52 czasu miejscowego minął słynną latarnię morską Woroncowa w Odessie i wypłynął w pełne morze. Należąca do liberyjskiego operatora jednostka ma w ładowniach 26 tys. t ukraińskiej kukurydzy. Dzisiaj lub jutro statek ma dotrzeć do cieśniny Bosfor, gdzie zostanie skontrolowany zgodnie z założeniami zawartych 22 lipca porozumień mających odblokować eksport zboża z Ukrainy , na co czeka zwłaszcza Afryka i Bliski Wschód. Kontrolerzy mają sprawdzać, czy w ładowni faktycznie znajdują się przewidziane umowami towary, a w drodze powrotnej – czy statki nie przewożą broni lub żołnierzy. Później „Razoni” skieruje się w stronę libańskiego portu w Trypolisie. Szczegóły pierwszego kursu osobiście ustalał z zainteresowanymi stronami turecki minister obrony Hulusi Akar. Rejs pozwoli przetestować procedury, bezpieczeństwo korytarza i łączność. Jeśli się powiedzie, handel ruszy na dobre.