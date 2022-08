Komisja Europejska przyjęła we wtorek projekt dotyczący uprawnień do połowów na 2023 rok na Morzu Bałtyckim. Proponuje zwiększenie uprawnień do połowów śledzia ze stada centralnego i gładzicy, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych uprawnień połowów łososia oraz przyłowów dorsza, a także śledzia ze stada zachodniego

Na podstawie propozycji KE kraje unijne określą limity połowów najważniejszych gatunków ryb. KE proponuje zwiększenie uprawnień do połowów śledzia ze stada centralnego i gładzicy, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych uprawnień połowów łososia oraz przyłowów dorsza, a także śledzia ze stada zachodniego. Proponuje również zmniejszenie uprawnień do połowów dla czterech pozostałych stad ryb, aby umożliwić ich odbudowę m.in. szprota. Bałtyk pod specjalnym nadzorem „Wciąż niepokoi mnie zły stan środowiska Morza Bałtyckiego. Pomimo pewnych ulepszeń nadal cierpimy z powodu połączonych skutków eutrofizacji i powolnej reakcji, aby sprostać temu wyzwaniu. Wszyscy musimy wziąć za to odpowiedzialność i wspólnie podjąć działania" - powiedział Virginijus Sinkeviczius, komisarz UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa. W ciągu ostatniej dekady rybacy z UE, przemysł i władze publiczne podjęły znaczne wysiłki na rzecz odbudowy zasobów rybnych w Morzu Bałtyckim. Stada zachodniego i wschodniego dorsza, zachodniego śledzia i liczne stada łososia zarówno znajdują się pod silną presją środowiskową spowodowaną utratą siedlisk z powodu degradacji środowiska. Rada przeanalizuje wniosek Komisji w celu przyjęcia go podczas posiedzenia ministerialnego 17-18 października. Z Brukseli Łukasz Osiński Roma Bojanowicz