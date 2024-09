Dlaczego sieć 3G jest wyłączana?

Wyłączenie sieci 3G wynika z faktu, że jest to technologia przestarzała, zajmująca pojemność sieci. Wraz z rozwojem nowszych i bardziej efektywnych rozwiązań, takich jak 4G i 5G, konieczne jest zwiększenie przepustowości sieci, aby sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników. Technologie te oferują znacznie lepszą jakość połączeń, szybszy transfer danych oraz wyższą wydajność, a ich utrzymanie jest bardziej opłacalne. Dlatego operatorzy, w tym Orange, stopniowo wycofują 3G.

Pasma, na których obecnie działa 3G, zostaną przekazane na potrzeby sieci 4G/LTE, co pozwoli na zwiększenie przepustowości i poprawę jakości usług. W praktyce oznacza to lepszy zasięg, wyższą jakość rozmów oraz szybszy internet, nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu sieciowego.

Kiedy nastąpi całkowite wyłączenie 3G? Te telefony przestaną działać do końca tego roku

Orange prowadzi działania etapami, wyłączając sieć w kolejnych miastach i regionach. We wrześniu wyłączenia obejmą prawie całe województwo kujawsko-pomorskie i okolice. Następnie w październiku sieć wygaśnie w pozostałej części województwa kujawsko-pomorskiego oraz na niektórych obszarach województw dolnośląskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego i lubelskiego. Jak zapowiada operator, proces całkowitego wygaszania sieci 3G w Polsce zakończy się najpóźniej do końca 2025 roku.

Co to oznacza dla użytkowników telefonów z 3G?

Wyłączenie sieci 3G sprawi, że starsze telefony (szczególnie te, sprzed 2016 roku), które nie wspierają technologii 4G/LTE, stracą możliwość korzystania z mobilnego internetu. Chociaż będą one mogły przełączyć się na starszą sieć 2G, ograniczy to ich funkcjonalność. Sieć 2G pozwala jedynie na prowadzenie rozmów i wysyłanie wiadomości SMS, jednak nie obsługuje nowoczesnych usług internetowych. W praktyce oznacza to, że użytkownicy takich urządzeń będą musieli zrezygnować z korzystania z internetu mobilnego lub zainwestować w nowszy model telefonu obsługujący 4G/LTE, aby móc nadal korzystać z pełnej gamy usług sieciowych.

Jak przygotować się na wyłączenie 3G?

Dla osób, które chcą nadal korzystać z pełni możliwości swoich telefonów, Orange zaleca sprawdzenie, czy ich urządzenie i karta SIM obsługują technologię 4G/LTE oraz VoLTE (połączenia głosowe przez sieć LTE). Weryfikację można przeprowadzić w prosty sposób, wysyłając darmowego SMS-a o treści „KARTA” na numer 80233. W odpowiedzi przesłana zostanie informacja, czy dany telefon i karta SIM są zgodne z nową technologią. Co ważne, Orange umożliwia swoim użytkownikom bezpłatną wymianę karty SIM na taką, która wspiera LTE.