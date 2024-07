T-Mobile zakończył świadczenie usług w standardzie 3G już w drugim kwartale 2023 roku, natomiast Orange planuje zakończyć wygaszanie tej technologii do roku 2025, sukcesywnie odłączając nadajniki w różnych regionach kraju. Jakie zmiany przyniesie to dla użytkowników telefonów komórkowych?

Reklama

Jakie zmiany czekają użytkowników telefonów komórkowych?

Technologia 3G na początku XXI wieku wprowadziła przełom w rozwoju telefonii komórkowej, jednak teraz ustępuje ona miejsca nowszym standardom, takim jak 4G LTE i 5G. Te nowe technologie oferują użytkownikom nie tylko wyższe prędkości, ale także większą stabilność połączeń.

Reklama

Wyłączenie sieci 3G będzie miało największy wpływ na osoby korzystające ze starszych modeli telefonów, które nie obsługują nowszych standardów. Po zakończeniu działalności sieci 3G będą one ograniczone do korzystania z sieci 2G, co umożliwi tylko podstawowe funkcje takie jak rozmowy głosowe i SMS-y, bez efektywnego dostępu do internetu. Przepustowość sieci 2G nie pozwala bowiem na efektywne korzystanie z internetu mobilnego, co może być znaczącym utrudnieniem dla wielu osób.

Zmiana na korzyść użytkowników

Przejście od 3G do technologii 4G LTE i 5G to nie tylko kwestia zwiększenia prędkości transferu danych, ale również poszerzenia pojemności i zasięgu sieci. Uwolnienie pasma 900 MHz, dotychczas wykorzystywanego przez sieć 3G, przyczyni się do znacznej poprawy jakości i dostępności usług telekomunikacyjnych, szczególnie na terenach wiejskich i peryferyjnych. Co więcej, inni dostawcy usług, jak Play i Plus, aktualnie nie przewidują wyłączenia sieci 3G, jednak nie wykluczone, że może się to zmienić w przyszłości.

Jak sprawdzić kompatybilność telefonu z siecią?

Aktualnie, większość użytkowników Orange, a dokładnie ponad 96%, już korzysta z sieci LTE. To świadczy o tym, że problem dotyczy tylko niewielkiej części klientów. Aby ułatwić klientom adaptację do nadchodzących zmian, Orange umożliwia weryfikację kompatybilności telefonów oraz kart SIM z nowszymi sieciami. Proces ten jest prosty - wystarczy wysłać darmowy SMS o treści "KARTA" pod numer 80233, by otrzymać potrzebne informacje.