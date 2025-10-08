Kluczowe elementy nowej strategii Grupy TAURON na lata 2025-2035 to osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2040 roku, 60 mld zł inwestycji w segment dystrybucyjny oraz osiągnięcie ponad 6 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach i magazynach energii do 2035 roku. W rozmowie Michał Orłowski opowiedział o realizowanych działaniach.

Dofinansowanie z KPO

Segment dystrybucji – największy w grupie – dostał potężny zastrzyk kapitału.

– Pozyskaliśmy przeszło 16 mld zł finansowania preferencyjnego z pożyczek w ramach KPO. To zapewni realizację jednej z naszych obietnic dotyczących struktury finansowania – powiedział wiceprezes TAURON Polska Energia.

Wśród zrealizowanych działań jest digitalizacja procesu przyłączeniowego.

W przypadku OZE TAURON działa na kilku polach. Uruchomił na przykład budowę farmy Miejska Górka.

– To będzie druga największa farma wiatrowa w Polsce, o mocy ponad 190 MW – podkreślił Michał Orłowski.

W centrum uwagi są również magazyny energii.

Ciepłownictwo: odejście od węgla do 2030 r.

TAURON uruchamia pierwsze inwestycje gazowe w ciepłownictwie.

– Do 2030 r. odchodzimy od węgla we wszystkich lokalizacjach ciepłowniczych. Kluczowe decyzje inwestycyjne zapadną w przyszłym roku – zapowiedział Michał Orłowski.

Jakie plany realizuje jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce?

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.