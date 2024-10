- Polski sektor bankowy, choć niewielki w stosunku do PKB, to jest bardzo zróżnicowany, dobrze skapitalizowany i jest nadpłynny. A to oznacza, że kredyty stanowią w jego bilansie mniejszą część. To daje dobry punkt odbicia do zielonej transformacji – wyjaśnił Bartosz Kublik, prezes BOŚ.