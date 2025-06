Monitoring, który uprzedza problemy

Zadaniem Monit24 nie jest tylko wykrywanie awarii – to także ich przewidywanie. Firma monitoruje działanie aplikacji i serwisów internetowych z perspektywy użytkownika końcowego. – „Jesteśmy takim cyfrowym Kowalskim, który próbuje zalogować się do banku albo zrobić zakupy w e-sklepie” – tłumaczy Ossowski. Jeśli coś nie działa, Monit24 powiadamia odpowiedniego administratora, zanim jeszcze zdąży zadzwonić wkurzony klient.

Cyfrowy monitoring to część cyberbezpieczeństwa

Awaria serwisu to nie tylko niedogodność – może oznaczać zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. Dlatego, jak zauważa Ossowski, monitoring techniczny jest dziś integralną częścią cyberbezpieczeństwa. – „Nawet jeśli klient ma firewalle, systemy alertowe i inne zabezpieczenia, to dopiero nasza technologia potwierdza, że naprawdę coś się wydarzyło” – podkreśla.

Prewencja zamiast gaszenia pożarów

Firmy często zgłaszają się do Monit24 dopiero, gdy użytkownicy zaczynają narzekać. To zdecydowanie za późno. – „My chcemy informować wcześniej: hej, tu zaraz coś się wysypie. Zrób coś teraz, zanim zrobią to twoi klienci” – mówi Ossowski. Czasem chodzi o mały błąd, który uniemożliwia działanie kluczowych funkcji, jak logowanie przez profil zaufany – a skutki mogą być lawinowe.

Monitoring ciągły, nie jednorazowa akcja

Ossowski podkreśla, że monitoring musi być procesem ciągłym. – „To nie jest tak, że przychodzimy, sprawdzamy i wystawiamy fakturę. Monitoring bez ciągłości nie ma sensu, bo cyberbezpieczeństwo nie działa na zasadzie 'raz i z głowy'” – tłumaczy. Z perspektywy zarządu czasem trudno uzasadnić koszt, skoro „nic się nie wydarzyło” – ale właśnie w tym cały sens: że nic się nie stało dzięki monitorowaniu.

Wartość dodana dla firm i użytkowników

Korzyści? Po stronie firmy – mniejsze straty, szybsze reakcje, wyższa niezawodność. Po stronie użytkownika – sprawne działanie usług, mniej frustracji, większe zaufanie. – „Czasem doradzamy klientom, od czego zacząć, bazując na doświadczeniu z innych wdrożeń. Trochę jakbyśmy mówili: spróbuj dokręcić śrubkę numer 14 – powinno pomóc” – opowiada Ossowski.

Monitoring cyfrowy to nie gadżet dla dużych korporacji – to fundament działania każdej firmy, która żyje w sieci. Nie chodzi już o to, czy go wdrożyć, tylko kiedy – i czy nie będzie już za późno.