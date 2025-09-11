Na kierunkach budowlanych na politechnikach kobiety stanowią już 40 procent i ich odsetek sukcesywnie rośnie. - W naszej firmie widać to jeszcze wyraźniej: od 2-3 lat na stanowiska inżynierskie zgłasza się bardzo wiele kobiet – podkreśla Anna Karyś-Sosińska. W całej branży tych kandydatek jest wciąż mniej, co jasno pokazuje, w jak ogromnym stopniu zainteresowanie pań zależy od warunków stwarzanych przez pracodawcę.

CRP DGP ważne we wszystkich branżach

- U nas kobiety mają równe szanse, co sprawia, że wśród osób, która zatrudniamy na stanowiska inżynierskie, stanowią one już ponad 50 procent. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn na porównywalnych stanowiskach są takie same, bo wychodzimy z założenia, że profesjonalizm nie ma płci – zaznacza Anna Karyś-Sosińska.

W jej opinii, zainicjowany i przyznawany przez Dziennik Gazetę Prawna Certyfikat Równości Płac – dla pracodawców, którzy pomyślnie przejdą stosowny audyt zewnętrzny dotyczący szeroko pojętego obszaru wynagrodzeń i polityki HR - jest „ważny nie tylko w branży budowlanej, ale w całej gospodarce”.

- Jest tak z kilku względów, zarówno społecznych, jak i prawnych, związanych z wchodzeniem w życie regulacji unijnych dotyczących przejrzystości płac oraz równego wynagrodzenia za pracę takiej samej wartości. My już dziś pokazujemy pracowniczkom i pracownikom, że dbamy o transparentność, dbamy o jawność wynagrodzeń, dbamy o równe traktowanie wszystkich. To zwiększa motywację i zaangażowanie załogi, a jednocześnie zachęca kandydatki i kandydatów – kwituje przedstawicielka Budimeksu.