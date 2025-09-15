– Francja dysponuje silnym przemysłem zbrojeniowym, z którego możemy czerpać, a na jego doświadczeniach budować własne zdolności. Istotna jest też gospodarka. Mamy zbliżone podejście, jednym z filarów pozostaje energia, we Francji relatywnie tańsza, w Polsce wciąż droga – powiedział Rafał Komarewicz podsumowując panel dyskusyjny.

Rozwój sztucznej inteligencji łączy się z energią

– Energia to „złoto dwudziestego pierwszego wieku”. Musimy obniżać jej koszty, by przyspieszyć innowacyjność, pamiętając, że rozwój AI wymaga ogromnych nakładów energetycznych. Drugim priorytetem jest reindustrializacja: powrót produkcji do Europy, ale takiej, która jest nowoczesna i innowacyjna, a nie wysokoemisyjna. To najważniejsze wnioski z dzisiejszego spotkania – podkreślił poseł.

W czasie dyskusji Rafał Komarewicz zwracał uwagę na wiele łączących Polskę i Francję idei i wyzwań, wskazując wśród nich choćby opór wobec umowy Mercosur. Jednocześnie wskazał na tracony dziś potencjał współpracy właśnie w obszarze energetyki jądrowej w Polsce. Zwrócił uwagę na doświadczenie Francji i technologie, jakimi dysponuje ten kraj. Tymczasem Polska, przypominał poseł, postawiła swego czasu na współpracę z biznesem amerykańskim i koreańskim.

Ważne porozumienie Macrona i Tuska

Jednym z głównych wątków dyskusji – poza strategiczną potrzebą wzmacniania roli Europy na tle globalnych rozgrywek geopolitycznych i gospodarczych – był podpisany przez prezydenta Emmanuela Macrona i premiera Donalda Tuska „Traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni” w Nancy, który podnosi relacje polsko-francuskie na nowy poziom w kluczowych obszarach dla Europy, zwłaszcza obronności i energetyki (w tym energii jądrowej), ale też przemysłu, nauki i kultury.