Większość pracowników Banku Pekao pracuje od marca w trybie zdalnym. Aby zachować pełną ciągłość biznesową, potrzebne było narzędzie, które umożliwiłoby podpisywanie różnego rodzaju dokumentów bez konieczności przychodzenia do biura, czy też bezpośrednich spotkań z klientami. Jedynym dostępnym na rynku rozwiązaniem, które pozwala na wiążące prawnie podpisywanie dokumentów na odległość, jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Wdrożenie tego narzędzia w strukturze Banku Pekao pozwoliło osobom zatrudnionym w różnych częściach kraju kontynuować pracę w sposób zdalny, podano.



"Podpis elektroniczny w pierwszym etapie został udostępniony kadrze zarządzającej, która w związku z sytuacją spowodowaną pandemią i przejściem na pracę zdalną, pilnie potrzebowała narzędzia, które usprawniłoby akceptację dokumentów m.in. umów z klientami i dostawcami. Musieliśmy szybko dostosować się do pracy na odległość, a wdrożenie podpisu elektronicznego, znacznie to ułatwiło. Nasi pracownicy mogą zatwierdzać ważne bankowe dokumenty bez wychodzenia z domu" - powiedział dyrektor ds. programów transformacyjnych Banku Pekao Marcin Rojek, cytowany w komunikacie.



W banku został utworzony Biznesowy Punkt Potwierdzania Tożsamości. Dzięki temu uprawnione przez Bank osoby mogły spełnić prawny wymóg weryfikacji tożsamości osób, dla których wydawany był e-podpis, bez konieczności odbywania zewnętrznych spotkań.



Podpis elektroniczny Asseco jest dostępny również w formie aplikacji mobilnej, co oznacza, że dokument można sygnować na każdym urządzeniu podłączonym do internetu - również smartfonie, czy tablecie. Jest to wygodne rozwiązane zwłaszcza w przypadku pracowników, którzy często podróżują, podkreślono.



Z podpisu elektronicznego korzysta w swojej codziennej pracy ponad 1 tys. pracowników Banku Pekao.



Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.



Asseco Data Systems powstała w styczniu 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft, Centrum Komputerowe ZETO, COMBIDATA Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.



(ISBnews)