Jak wynika z danych opublikowanych na stronie Funduszu, z Tarczy Finansowej PFR skorzystało 293 tys.138 firm zatrudniających 2,77 mln pracowników. W sumie za pośrednictwem banków PFR wypłacił 53,7 mld zł. Do mikroprzedsiębiorców trafiło: 16 mld zł, a do małych i średnich przedsiębiorstw - 37,7 mld zł.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku COVID-19. Pomoc jest skierowana do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Wartość wsparcia to 100 mld zł.

PFR wyemitował do tej pory papiery o łącznej wartości 62 mld zł. Fundusz realizuje program Tarczy Finansowej we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR na jego realizację. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

