"W środę obserwowaliśmy bardzo dobre nastroje na rynkach akcji w Europie. Głównym powodem optymizmu na europejskich parkietach były kolejne giełdowe rekordy w Stanach Zjednoczonych. W końcówce dnia wzrosty jednak delikatnie wyhamowywały" - powiedział PAP Biznes Łukasz Stefanik.

Dodając przy tym, że na tle innych rynków akcji w Europie, WIG20 prezentował się słabiej.

"Niestety biorąc pod uwagę ryzyko korekty w Stanach Zjednoczonych, nie wróży to nic dobrego dla krajowego indeksu największych spółek. Jeżeli na głównych zagranicznych rynkach akcji zacznie się korekta, to szanse na wzrosty WIG20 są niewielkie. W średnim terminie kluczowym oporem dla indeksu blue chipów są okolice 1.880-1.890 pkt. Większe prawdopodobieństwo jest jednak na to, że WIG20 będzie zmierzał w kierunku dolnego ograniczenia konsolidacji, które znajduje się w okolicy 1.740-1.730 pkt." - wskazał.

Analityk XTB dodał, że należy spodziewać się większej zmienności na rynkach akcji pod koniec tygodnia z uwagi na publikacje danych z amerykańskiego rynku pracy.

Na zamknięciu w środę WIG20 wzrósł o 0,72 proc. do 1.785,44 pkt., WIG zwyżkował 0,82 proc. do 51.356,24 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,03 proc. do 3.713,34 pkt., a sWIG80 zyskał 1,20 proc. do 14.735,15 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 782 mln zł, z czego 599 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami KGHM-u (88 mln zł) oraz CD Projektu (74 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 2 proc., a S&P 500 zwyżkował o 0,65 proc.

Na warszawskim parkiecie większość indeksów sektorowych - 11 z 15 - zakończyły sesję nad kreską. Najwięcej na wartości zyskał WIG-informatyka (2,91 proc.) oraz WIG-leki (2,89 proc.).

Z kolei najmocniej w dół poszły spółki z sektora nieruchomości (-0,84 proc.) oraz branża motoryzacyjna (-0,66 proc.).

Wśród krajowych blue chipów najwięcej zyskały akcje PGNiG - w górę o 4,19 proc.

Serię sześciu spadkowych sesji przerwał Dino Polska, którego walory podrożały o 2,29 proc. Przed sesją STOXX podał stronie internetowej, że 21 września Dino Polska wejdzie do STOXX Europe 600.

Mocno do góry poszły także walory PGE (2,9 proc.) oraz Aliora (1,79 proc.).

W WIG20 najbardziej pod kreską znalazły się walory Tauronu, które po wtorkowym spadku o ok. 8,5 proc., w środę zniżkowały 6,05 proc. do 2,17 zł. Łukasz Stefanik wskazał na wsparcie Tauronu w okolicy 2-1,90 zł.

Analitycy zwracają uwagę, że wycena spółek energetycznych w znacznej mierze zależy od realizowanej strategii, a w ostatnim czasie inwestorzy mogą aktualizować swoje poprzednie oczekiwania co do realizacji planu restrukturyzacji sektora. Sugerują także, że kilka dni mocnych spadków może wskazywać na podjęcie kolejnych decyzji politycznych.

Po raz piąty z rzędu straciły walory Lotosu - tym razem w dół o 2,27 proc. Paliwowa spółka ponownie pogłębiła swoje tegoroczne minima i osiągnęła poziomy z przełomu lutego i stycznia 2017 r.

Pod kreską środę zakończył także Play, który spadł 0,6 proc. do 29,8 zł. Haitong Bank poinformował, że obniżył cenę docelową dla Play na 35,5 zł z 36,4 zł w czerwcu.

Wśród firm z mWIG40 największym wzrostem sesję zakończył Biomed-Lublin, który urósł o 6,42 proc., przerywając serię trzech spadkowych sesji z rzędu.

Istotnie zwyżkowały także LiveChat (4,91 proc.) oraz PlayWay (4,04 proc.).

Z indeksu średnich spółek najmocniej straciły akcje GTC (-4,72 proc.) oraz GPW zniżkująca o 3,53 proc., po raz czwarty z rzędu.

W sWIG80 liderem wzrostów był Cormay (12,44 proc.). W czołówce wzrostów znalazły się również Datawalk ze wzrostem o 9,44 proc., a także TIM - w górę o 9,24 proc.

Asbis zwiększając wartość o 4,46 proc. poprawił swoje tegoroczne maksima i osiągnął poziomy widziane ostatnio w pierwszym kwartale 2014 r.

O 2,65 proc. zyskały akcje Atalu. Zarząd dewelopera zdecydował o podniesieniu wartości programu emisji obligacji do 200 mln zł z 150 mln zł wcześniej i wyemitowaniu 2-letnich obligacji o wartości do 50 mln zł.

Po zamknięciu wtorkowej sesji inwestorzy poznali wyniki Medicalgorithmics. Grupa odnotowała w drugim kwartale 2020 roku 1,2 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 1,4 mln zł zysku netto przed rokiem. Przychody grupy spadły w tym czasie do 23,1 mln zł z 45,4 mln zł przed rokiem. W środę akcje spółki podrożały nieznacznie o 0,21 proc.

Z indeksu małych spółek najmocniej straciły Lentex (-3,81 proc.) oraz EKO Export (-3,37 proc.).

Na szerokim rynku wyróżniały się m.in. walory Sanwilu Holding, które urosły o 14,71 proc., przy obrotach ponad 2,5 mln zł. (PAP Biznes)

