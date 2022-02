Przychody odnotowano głównie dzięki szczepionce przeciw Covid-19 – BNT162b2 znanej jako Comirnaty. Stanowiła ona 45 proc. przychodów Pfizera w zeszłym roku, więcej niż jakikolwiek inny lek w ogromnym portfolio firmy – podaje redakcja Statista.

Pfizer, który opracował szczepionkę we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech, wyprodukował w ubiegłym roku ponad 3 miliardy dawek szczepionki z mRNA, co w efekcie przyczyniło się do osiągnięcia rekordowych przychodów firmy na poziomie 36,8 miliarda dolarów. W 2022 roku Pfizer spodziewa się 32 mld dolarów ze sprzedaży szczepionki Covid-19 oraz 22 mld dolarów ze sprzedaży doustnego leku antywirusowego zwanego Paxlovid. Szacunki te są oparte na umowach na dostawy podpisanych lub zobowiązanych do końca stycznia, co oznacza, że liczby mogą zostać skorygowane w górę w ciągu roku.

Dr Albert Bourla, prezes i dyrektor generalny Pfizera, przypomniał, że w pierwszych dniach pandemii COVID-19 firma zobowiązała się do wykorzystania „wszystkich zasobów i wiedzy, jakie mieliśmy do dyspozycji, aby pomóc w ochronie ludności na całym świecie przed tym śmiertelnym wirusem, a także zaoferować leczenie, które pomoże uniknąć najgorszych skutków w przypadku wystąpienia zakażenia”.

„W dążeniu do osiągnięcia tych celów zainwestowaliśmy miliardy dolarów, nie wiedząc, czy te inwestycje kiedykolwiek się zwrócą. Teraz, mniej niż dwa lata od podjęcia tego zobowiązania, z dumą możemy powiedzieć, że udało nam się dostarczyć zarówno pierwszą dopuszczoną przez FDA szczepionkę przeciwko Covid-19 (wraz z naszym partnerem, firmą BioNTech), jak i pierwszy dopuszczony przez FDA doustny lek na Covid-19” – dodał.