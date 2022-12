Jak wygląda los inwestujących w krypto waluty po załamaniu rynku? HODL i BUIDL! - mówi Scott Speigel, jeden z organizatorów BitBasel, dorocznego wydarzenia odbywającego się w Miami, które łączy zainteresowanie kryptowalutami i sztuką. HODL - celowo zniekształcone słowo (od czasownika ‘hold’ - trzymać), powszechnie stosowane w kręgach inwestujących w kryptowaluty, zachęca do „niepozbywania się inwestycji, trzymania ich za wszelką cenę” na rynku spadkowym. Środowisko rozszerzyło swój żargon i do terminu HODL dodało kolejne - BUILD (od czasownika ‘build’ - budować). Co ma oznaczać: wytrwajmy w wierze.