Dług sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie nieco ponad 50% PKB na koniec 2023 roku, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

"Rzędu 50% PKB - nieco ponad 50%; tyle możemy zanotować długu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government); jeśli mamy nieco ponad 3 bln zł nominalnie PKB, to połowa tego to jest całość długu i w budżecie, i w samorządach, we wszystkich funduszach. Jest to dług, który maleje w relacji do PKB w czasie naszych rządów pomimo trudnej sytuacji, a za czasów naszych poprzedników on rósł; a po drugie, średnia w Unii Europejskiej to jest 85% w relacji do PKB, więc on jest dużo poniżej średniej" - powiedział Soboń w Radiu RMF24.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) we wstępnych danych na początku kwietna br., zadłużenie sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) sięgnęło 49,1% PKB na koniec 2022 r. (wobec 53,6% PKB rok wcześniej - po rewizji).

Pod koniec marca br. sektor finansów podał, że dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 512,23 mld zł na koniec IV kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 2,2% kw/kw oraz wzrost o 7,2% od końca 2021 r. Relacja długu w tym ujęciu do PKB w 2022 r. wyniosła 49,3% i spadła o 1 pkt proc. kw/kw oraz o 4,5 pkt proc. r/r.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje, że dług tego sektora w relacji do PKB w latach 2023-2026 wyniesie odpowiednio: 50,7%, 51,7%, 52,4% i 53,6%.

S&P Global Ratings oczekuje, że zadłużenie tego sektora wyniesie 49% PKB w 2023 r. i 48,6% w 2024 r. (w 2025 r. - 49,4% i 49,8% PKB w 2026 r.).

Fitch Ratings oczekuje, że dług sektora general government w relacji do PKB powinien nadal wykazywać umiarkowaną tendencję spadkową w latach 2023-2024 dzięki bardzo silnemu nominalnemu wzrostowi PKB.