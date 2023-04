Sektor ubezpieczeń przeznacza na inicjatywy społeczne już 35 mln zł rocznie. Ważniejszym obszarem są jednak działania prewencyjne i profilaktyczne, czyli podnoszące świadomość społeczeństwa na temat istniejących zagrożeń, potencjalnych strat, jakie mogą się z nimi wiązać, oraz form zabezpieczeń przed nimi. Na ten cel idzie już 92 mln zł. Pieniądze wspierają akcje informacyjno-edukacyjno-szkoleniowe organizowane przez publiczne placówki medyczne, policję, straż pożarną czy służby ratunkowe. Są z nich też finansowane akcje propagujące bezpieczeństwo na drogach, nad wodą czy na stoku, dofinansowywane kampanie społeczne, szkolenia z zakresu prewencji, jak i zakup sprzętu pomagającego służbom ratowniczym szybciej i skuteczniej udzielać pomocy poszkodowanym.

Reklama

Zakłady ubezpieczeń prowadzą poza tym działania na rzecz poprawy świadomości ubezpieczeniowej w społeczeństwie, przeciwdziałając brakowi czy niedoubezpieczeniu, informując o tym, co i jak powinniśmy ubezpieczać. Włączają się też w kampanie informacyjne przeciwdziałające oszustwom i wyłudzeniom czy działalność związaną z ochroną zdrowia, promocję zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej i badań profilaktycznych. Efektami tego wsparcia było m.in. przekazanie specjalistycznego sprzętu oraz pomoc rzeczowa i finansowa w walce ze skutkami epidemii COVID-19. Pandemia była też czasem, kiedy 18 zakładów ubezpieczeniowych zaangażowało się w akcje zorganizowaną przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Polegała ona na stworzeniu dodatkowego call center przy głównym inspektorze sanitarnym w odpowiedzi na braki kadrowe po ataku koronawirusa. Przekazane przez sektor pieniądze pozwoliły sfinansować pracę 100 konsultantów, których zadaniem było udzielanie pomocy osobom z podejrzeniem zakażenia lub chorym na COVID-19 przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Wśród ostatnich inicjatyw jest natomiast pomoc Ukrainie. Ma ona formę zarówno wspierania organizacji pozarządowych, jak i zbiórki żywności, artykułów pierwszej potrzeby i leków oraz współfinansowanie transportu materiałów medycznych do Ukrainy. Firmy ubezpieczeniowe zaoferowały również bezpłatne ubezpieczenie OC graniczne dla uchodźców z Ukrainy na okres 30 dni oraz rozszerzyły pakiet produktów o rozwiązania dla obywateli tego kraju. Wśród tych ostatnich mowa o ubezpieczeniach szkolnych, OC najemcy wspierające osoby, które użyczyły bądź wynajęły mieszkania uchodźcom czy specjalnych ofertach polis mieszkaniowych skierowanych do spółdzielni mieszkaniowych. Instytucjonalny charakter pomocy obejmował również wsparcie dla pracowników firm z Ukrainy, pomoc w ich przeprowadzce do Polski i organizację mieszkań.

Reklama

W działalność społeczną angażują się nie tylko firmy, lecz także ich pracownicy, robiąc to na zasadzie wolontariatu. Tylko w 2021 r. w ten sposób pomogło 3,5 tys. pracowników zakładów ubezpieczeń, co przełożyło się na 27 tys. godzin prac społecznych o wartości 530 tys. zł.

Branża ubezpieczeniowa jest też tą, która stawia na ekologię. Dlatego w przyjętych strategiach rozwoju uwzględnia cele klimatyczne. Przekłada się to na inwestycje w rozwiązania proekologiczne w używanych budynkach, w digitalizację procesów czy dbania o jakość powietrza, przez udostępnianie pracownikom infrastruktury umożliwiającej dojeżdżanie do pracy rowerem.

Sektor wspiera też swoich klientów w drodze do neutralności klimatycznej. Dzieje się to poprzez wdrażanie zielonych produktów, takich jak ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii, oferowanie rozbudowanych ubezpieczeń assistance, promocję napraw, a nie wymianę zepsutego sprzętu, czy nowy zakres ubezpieczeń autocasco dla właścicieli pojazdów elektrycznych.

– Ubezpieczyciele zapewniają ochronę, m.in. ubezpieczają nowe źródła energii, dają gwarancję należytego wykonania kontraktów, ale też są istotnymi inwestorami, którzy wspierają transformację energetyczną i zielone inwestycje – podkreśla Rafał Mańkowski, ekspert PIU. PAO