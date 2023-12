Zmiana ta jest częścią szerszych działań związanych z ograniczeniem użycia plastiku i poprawę zarządzania odpadami. Kto i za co będzie musiał dopłacić?

Nowe rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

Ostatnio opublikowane rozporządzenie w Dzienniku Ustaw konkretyzuje szczegóły dotyczące nowego obciążenia podatkowego. Jest ono uzupełnieniem ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami, które wprowadza do polskiego prawa unijne regulacje dotyczące ograniczenia stosowania jednorazowego plastiku. Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy będą musieli ponieść dodatkowe opłaty za produkty jednorazowego użytku wykonane z tworzyw sztucznych.

Zmiana ta ma na celu zredukowanie zużycia plastiku oraz stymulowanie rynku do poszukiwania alternatywnych, bardziej ekologicznych rozwiązań. Przede wszystkim jest to część szerszej strategii, która obejmuje wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce od 2025 roku.

Szczegóły opłat za produkty z plastiku

Opłaty, które zostaną nałożone, są szczegółowo określone w rozporządzeniu. Na przykład, za każdy plastikowy kubek na napój będzie pobierana opłata w wysokości 0,20 zł, natomiast za pojemniki na żywność0,25 zł. Opłaty dotyczą zarówno pojemników z pokrywką, jak i bez stosowanych do przechowywania żywności gotowej do spożycia bez dalszej obróbki, posiłków gotowych do bezpośredniego spożycia "na wynos" oraz fast foodów.

Podsumowując, wprowadzenie nowego podatku na produkty z tworzyw sztucznych jest ważnym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki i lepszej ochrony środowiska. Chociaż przyniesie pewne wyzwania dla biznesu, jest to niezbędne działanie w obliczu globalnych wyzwań ekologicznych.