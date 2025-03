Kolejna edycja wsparcia dla seniorów - prosto do domów

Rusza kolejna odsłona programu Poczta Obiadowa. Jest on organizowany przez Fundację Biedronki i będzie trwał w okresie od 2 czerwca 2025 roku do 29 maja 2026 roku, a liczba osób objętych wsparciem wzrośnie w tej edycji z 800 do 1300. Na czym będzie polegało wsparcie? We wskazanym okresie kurierzy będą dostarczali do domów potrzebujących seniorów objętych programem, ciepłe posiłki. Będzie to dwudaniowy obiad z menu standardowego lub lekkostrawnego. Kto przygotuje posiłek dla seniora?

Fundacja ogłosiła nabór dla organizacji pozarządowych, które chciałyby brać udział w programie. Chodzi o organizacje pomocowe zajmujące się wspieraniem najbardziej wrażliwych grup społecznych - osób dotkniętych ubóstwem, chorobą, niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Miałyby one przygotowywać we własnym zakresie posiłki lub współpracować w tym zakresie z odpowiednimi firmami. Również one miałyby wytypować spełniających odpowiednie kryteria seniorów, do których posiłki trafią oraz wolontariuszy, którzy będą wspierali realizację programu.

Dwudaniowe posiłki opracowane przez dietetyków trafią do osób 60 plus

Same posiłki miałyby powstawać według menu opracowanego przez dietetyków i składać się z dwóch dań o łącznej wartości kalorycznej 700 kcal. Mają zostać skomponowane tak, by udział poszczególnych makroskładników w wartości kalorycznej wynosił odpowiednio: 18% dla białka, 30% dla tłuszczów, 52% węglowodanów (dopuszczając odchylenia na poziomie +/- 10%). Do ich przygotowania mają zostać wykorzystane surowce wysokiej jakości z uwzględnieniem ich sezonowości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych: konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Przy ich przygotowaniu należy stosować przepisy prawne dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia, normy żywienia oraz zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia.

Posiłki mogą być dostarczane w 2 technologiach:

posiłki ciepłe, dostarczane bezpośrednio po przygotowaniu, przeznaczone do natychmiastowego spożycia (nieprzeznaczone do schłodzenia i ponownego podgrzania);

posiłki schłodzone, wymagające przechowywania i transportu w warunkach chłodniczych, przeznaczone do spożycia po podgrzaniu.

W zależności od stosowanej technologii, powinny być dostarczone:

jeden posiłek w ramach jednej dostawy, przeznaczony do natychmiastowego spożycia – w przypadku posiłków ciepłych;

dwa posiłki w jednej dostawie z terminem przydatności do spożycia min. 2 dni, łącznie z dniem dostawy – w przypadku posiłków schłodzonych, transportowanych i przechowywanych w warunkach chłodniczych.

Posiłki będą dostarczane w atestowanych opakowaniach jednorazowych wykonanych z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, nadających się do recyclingu, zapewniających szczelność. Dodatkowo, w przypadku dostarczania posiłków schłodzonych dostawy powinny być realizowane dedykowanymi samochodami-chłodniami spełniającymi odpowiednie normy sanitarnoepidemiologiczne oraz dotyczące bezpieczeństwa żywności i żywienia i przy zachowaniu ciągu chłodniczego, gwarantując właściwą temperaturę posiłków.

Fundacja przekaże pieniądze w trzech transzach

Jakie warunki muszą spełniać seniorzy, by zakwalifikować się do programu? Tego jeszcze nie wiadomo. Jak bowiem wynika z regulaminu programu, to organizacje partnerskie, po wyłonieniu ich i podpisaniu umowy, opracują w tym zakresie zasady, które będą obowiązywały na terenie ich działania. Oznacza to, że w zależności od potrzeb, mogą się one różnić w poszczególnych lokalizacjach.

Wartość grantu, który trafi do organizacji partnerskich zostanie określona na podstawie oceny informacji przesłanych za pośrednictwem wniosku, w tym liczby podopiecznych i liczby posiłków, które planuje zorganizować ten podmiot. Środki zostaną przekazane w formie przelewu po podpisaniu umowy, w trzech transzach: