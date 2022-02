Co warto wiedzieć o kontraktach na różnice kursowe CFD?

Reklama

CFD (contract for difference) to jeden z instrumentów pochodnych i jednocześnie umowa, którą zawierają między sobą dwa podmioty. Istotą tej umowy jest rozliczenie różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia pozycji. Traderzy mogą przy tym zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen, otwierając odpowiednie pozycje – długie i krótkie.

Reklama

Ponieważ kontrakty na różnice kursowe CFD, więcej przeczytasz tutaj, należą do instrumentów pochodnych, to w praktyce ich wartość jest uzależniona od instrumentu bazowego. To również powoduje, że ten produkt wyróżnia się wyższym stopniem skomplikowania. W rezultacie trader zainteresowany kontraktami na różnice kursowe CFD powinien mieć rozległą wiedzę na temat rynku finansowego. W przeciwnym razie brak dostatecznego doświadczenia może negatywnie odbić się na stanie jego depozytu.

Dźwignia finansowa – dlaczego jest ona wykorzystywana przy kontraktach CFD?

Z kontraktami CFD związane jest narzędzie określane jako dźwignia finansowa (lewar). Wykorzystanie przez tradera dźwigni finansowej pozwala mu zwiększyć zysk. Jest to możliwe bez wykładania dużej kwoty, by otworzyć pozycję – najczęściej wymagany depozyt nie przekracza 15 proc. wartości umowy.

Mimo że dźwignia finansowa niesie ze sobą korzyści, to jej nieumiejętne używanie przynosi więcej szkody niż pożytku – to prosty sposób, aby stracić sporo pieniędzy. Z tego względu wykorzystujący ją traderzy muszą wykazać się ostrożnością.

Minimalizowanie ryzyka wystąpienia strat u klientów detalicznych odbywa się nie tylko za pomocą rozwiązań wdrożonych przez brokera, ale również przez zewnętrzne regulacje uprawnionych do tego organów. W Polsce jest to KNF, która zdecydowała się m.in. na ochronę depozytów wpłacanych przez klientów.

Czy warto zainteresować się kontraktami CFD?

Kontrakty na różnice kursowe CFD z pewnością są ciekawą alternatywą dla innych instrumentów finansowych. Wskazując na ich zalety, nie sposób pominąć potencjału CFD – traderzy mają szeroki wybór, bo mogą zdecydować się na różne instrumenty bazowe, w tym m.in. akcje, surowce, waluty czy fundusze ETF. Jednak kontrakty na różnice kursowe CFD mają też pewne minusy.

Trader, który decyduje się na otwarcie pozycji CFD, nie ma pewności co do cen danego instrumentu w przyszłości. Aby trafnie określić przyszły kurs, konieczne jest posiadanie rozległej wiedzy. W efekcie powoduje to, że ten instrument finansowy nie jest rekomendowany początkującym traderom.