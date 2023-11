Konto osobiste powinno być funkcjonalne, łatwe w obsłudze i nie generować dodatkowych kosztów. Warto więc poświęcić chwilę na to, aby wybrać najkorzystniejszy wariant rachunku. Co należy wiedzieć o koncie bankowym i na co zwrócić uwagę, szukając optymalnej oferty?

Konto bankowe – do czego się przydaje? Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), czyli popularne konto osobiste to bardzo uniwersalne i funkcjonalne narzędzie, które gwarantuje konsumentom bezpieczne przechowywanie ich funduszy, dostęp do pieniędzy oraz możliwość swobodnego dysponowania środkami. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Bank Światowy w 2021 roku własne konto bankowe miało aż 96% Polaków. Produkt wykorzystywany jest w różnych celach. Oprócz tego, że służy do gromadzenia pieniędzy, przydaje się do: wykonywania transakcji, w tym przelewów, płatności mobilnych i płatności za zakupy online i w sklepach stacjonarnych;

otrzymywania środków, np. wynagrodzenia z tytułu pracy, świadczeń socjalnych czy zwrotów nadpłaty podatku;

zarządzania budżetem, czyli monitorowania swoich przychodów i wydatków, co ułatwia kontrolowanie i planowanie finansów. Konto osobiste – która oferta będzie najlepsza? Poszukiwanie najlepszej oferty konta osobistego wydaje się żmudnym oraz czasochłonnym zajęciem. W praktyce nie trzeba jednak samodzielnie wyszukiwać i porównywać ze sobą poszczególnych opcji. Zamiast tego wystarczy skorzystać z rankingu kont osobistych online. Narzędzie jest dostępne pod adresem internetowym www.zgarnijpremie.pl/ranking-kont-osobistych/. Do stworzenia porównywarki wykorzystano najnowsze dane różnych banków. Na zestawienie składają się najlepsze oferty kont osobistych, które zostały przeciwstawione pod względem opłat za otwarcie i użytkowanie rachunku oraz dodatkowych premii, jakie czekają na klientów po skorzystaniu z danej opcji. Kluczowym aspektem podczas wyboru ROR-u są więc koszty, jakie generuje. Mogą one dotyczyć, np. wypłat z bankomatów, wydania i utrzymania karty czy wykonywania przelewów. Darmowe konto osobiste – czy to możliwe? Obecnie większość podstawowych operacji zawiązanych z rachunkiem ROR można wykonywać za darmo. Wystarczy dopasować wariant konta w taki sposób, aby jego zakres pokrywał się z potrzebami klienta i oferował bezpłatnie takie usługi, z których dana osoba korzysta najczęściej. Przykładem są darmowe wypłaty z bankomatów należących do konkretnej instytucji oraz jej sieci partnerskich. W takiej sytuacji najlepiej wybrać ofertę instytucji, której oddział lub bankomat znajdują się w pobliżu miejsca zamieszkania klienta. Tym samym może on unikać płatnego wybierania gotówki z maszyn od innych dostawców. Najczęściej bezpłatne jest także użytkowanie karty debetowej. Warunkiem zwolnienia z opłat bywa w tym przypadku wykonanie płatności bezgotówkowych na minimalną kwotę w danym okresie rozliczeniowym. Większości klientów udaje się spełnić określone przez bank wymogi, dzięki czemu mają szansę na całkowicie bezpłatne użytkowanie konta. Oczywiście mowa tu o podstawowych czynnościach. Najczęściej płatne są natomiast takie usługi jak np. przelewy ekspresowych czy zagranicznych. Warto również dodać, że wybór poszczególnych ofert wiąże się z możliwością skorzystania z benefitów, np. premii pieniężnej za samo otwarcie konta czy też bonusów finansowych w zamian za wykonanie minimalnej ilości transakcji bezgotówkowych. Konto osobiste a aplikacja mobilna banku Koszty ROR-u nie jest jedyną kwestią, jaka ma znaczenie podczas wyboru konta. Jak podaje wcześniej wspomniany raport Banku Światowego, aż 77% konsumentów sprawdza saldo swojego rachunku przy pomocy komputera lub smartfona. Nic więc dziwnego, że z ich perspektywy bardzo ważnym aspektem jest funkcjonalność i komfort użytkowania bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnej danej placówki. Szukając optymalnej oferty rachunku, warto więc zwrócić uwagę, czy obsługa tych narzędzi jest intuicyjna i komfortowa. Aplikacja i strona internetowa instytucji powinny być w pełni czytelne i przystępne dla użytkownika. Dobrze również, jeśli bankowość mobilna oferuje nie tylko możliwość obsługi ROR-u, ale i inne usługi jak: planowanie budżetu i analizowanie wydatków – w panelach aplikacji od poszczególnych banków dostępna jest usługa analizy wpłat i wydatków. Przydatna funkcja to wówczas podział kosztów na konkretne kategorie takie jak „Dom i rachunki”, „Rozrywka i podróże” czy „Odzież i obuwie”. Za ich sprawą właściciel konta wie, na co konkretnie przeznacza swoje pieniądze, dzięki czemu może przewidzieć swoją sytuację finansową na najbliższą przyszłość i planować wydatki na jej podstawie;

oszczędzanie – funkcja polega na automatycznym odkładaniu ustalonej kwoty (np. konkretnej sumy lub procentu od transakcji) w momencie, gdy użytkownik dokonuje jakiejkolwiek płatności. Niektóre aplikacje pozwalają także na ustalenie celu oszczędnościowego i samodzielne lub automatyczne odkładanie pieniędzy na jego poczet. Przydatną opcją z tej kategorii jest też ustalanie limitu wydatków na dany okres rozliczeniowy. Co więcej, aplikacja mobilna banku może służyć do zastrzeżenia karty i blokowania dostępu do konta w momencie, gdy istnieje ryzyko ich przejęcia przez osoby trzecie. Wśród innych przydatnych funkcji wymienia się również: dzielenie rachunków;

możliwość wymiany walut w kantorze online;

zarządzanie nadchodzącymi płatnościami i szansa regularnego inwestowania. Zakładanie konta osobistego – jak przebiega? Najprostszym sposobem na założenie konta osobistego jest przejście przez cały proces online. Można zrobić to na kilka sposobów, np. bezpośrednio na stronie danego banku lub za pośrednictwem rankingu kont, wybierając polecenie „Złóż wniosek”. Do otwarcia rachunku niezbędne jest podanie podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko czy numer PESEL i okazanie ważnego dowodu osobistego. Niektóre banki oferują swoim klientom tzw. konto na selfie. Wówczas potwierdzenie tożsamości przebiega online – służą temu zdjęcia i nagrania dokumentu oraz wizerunku klienta. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby otworzyć rachunek bezpośrednio w placówce. W takim przypadku przedstawiciel wybranej instytucji przeprowadzi klienta przez cały proces. Dalszy ciąg materiału pod wideo